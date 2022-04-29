Челябинские полицейские начали спецоперацию

В Челябинской области 29 апреля началась операция «Правопорядок», цель которой — предотвращение преступлений и административных правонарушений. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону, инициатором выступил начальник областной полиции Михаил Скоков.
«На Южном Урале стартовала операция „Правопорядок“. Основная цель мероприятия — профилактика преступлений и административных правонарушений, в том числе совершаемых на улице и в иных общественных местах», — говорится в сообщении силовиков.
Полицейские посещают жителей региона, которые состоят на учете или под административным надзором. Проверят владельцев оружия, места работы и жительства иностранных граждан, торговые точки на предмет нелегальной торговли алкоголем и табаком.
Проверке силовиков также подвергнутся ломбарды, рынки, пункты приема металла, где возможен сбыт похищенного имущества. Кроме того, полицейские принимают меры по пресечению незаконного оборота наркотиков и оружия.
Совместно с полицейскими в рейды и патрулирование вышли представители народных дружин, казачества и иных формирований правоохранительной направленности. Инспекторы ГИБДД проверяют водителей грузовых и пассажирских транспортных средств.
В Челябинской области 29 апреля началась операция «Правопорядок», цель которой — предотвращение преступлений и административных правонарушений. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону, инициатором выступил начальник областной полиции Михаил Скоков. «На Южном Урале стартовала операция „Правопорядок“. Основная цель мероприятия — профилактика преступлений и административных правонарушений, в том числе совершаемых на улице и в иных общественных местах», — говорится в сообщении силовиков. Полицейские посещают жителей региона, которые состоят на учете или под административным надзором. Проверят владельцев оружия, места работы и жительства иностранных граждан, торговые точки на предмет нелегальной торговли алкоголем и табаком. Проверке силовиков также подвергнутся ломбарды, рынки, пункты приема металла, где возможен сбыт похищенного имущества. Кроме того, полицейские принимают меры по пресечению незаконного оборота наркотиков и оружия. Совместно с полицейскими в рейды и патрулирование вышли представители народных дружин, казачества и иных формирований правоохранительной направленности. Инспекторы ГИБДД проверяют водителей грузовых и пассажирских транспортных средств.