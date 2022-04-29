29 апреля 2022

Челябинские полицейские начали спецоперацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, рейд, проверка, красное белое, магазин, полицейский
Совместно с силовиками в рейды вышли представители народных дружин и казачества Фото:

В Челябинской области 29 апреля началась операция «Правопорядок», цель которой — предотвращение преступлений и административных правонарушений. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону, инициатором выступил начальник областной полиции Михаил Скоков.

«На Южном Урале стартовала операция „Правопорядок“. Основная цель мероприятия — профилактика преступлений и административных правонарушений, в том числе совершаемых на улице и в иных общественных местах», — говорится в сообщении силовиков.

Полицейские посещают жителей региона, которые состоят на учете или под административным надзором. Проверят владельцев оружия, места работы и жительства иностранных граждан, торговые точки на предмет нелегальной торговли алкоголем и табаком.

Проверке силовиков также подвергнутся ломбарды, рынки, пункты приема металла, где возможен сбыт похищенного имущества. Кроме того, полицейские принимают меры по пресечению незаконного оборота наркотиков и оружия.

Совместно с полицейскими в рейды и патрулирование вышли представители народных дружин, казачества и иных формирований правоохранительной направленности. Инспекторы ГИБДД проверяют водителей грузовых и пассажирских транспортных средств.

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В Челябинской области 29 апреля началась операция «Правопорядок», цель которой — предотвращение преступлений и административных правонарушений. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону, инициатором выступил начальник областной полиции Михаил Скоков. «На Южном Урале стартовала операция „Правопорядок“. Основная цель мероприятия — профилактика преступлений и административных правонарушений, в том числе совершаемых на улице и в иных общественных местах», — говорится в сообщении силовиков. Полицейские посещают жителей региона, которые состоят на учете или под административным надзором. Проверят владельцев оружия, места работы и жительства иностранных граждан, торговые точки на предмет нелегальной торговли алкоголем и табаком. Проверке силовиков также подвергнутся ломбарды, рынки, пункты приема металла, где возможен сбыт похищенного имущества. Кроме того, полицейские принимают меры по пресечению незаконного оборота наркотиков и оружия. Совместно с полицейскими в рейды и патрулирование вышли представители народных дружин, казачества и иных формирований правоохранительной направленности. Инспекторы ГИБДД проверяют водителей грузовых и пассажирских транспортных средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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