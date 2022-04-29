Челябинские полицейские начали спецоперацию

Совместно с силовиками в рейды вышли представители народных дружин и казачества Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области 29 апреля началась операция «Правопорядок», цель которой — предотвращение преступлений и административных правонарушений. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону, инициатором выступил начальник областной полиции Михаил Скоков.

«На Южном Урале стартовала операция „Правопорядок“. Основная цель мероприятия — профилактика преступлений и административных правонарушений, в том числе совершаемых на улице и в иных общественных местах», — говорится в сообщении силовиков.

Полицейские посещают жителей региона, которые состоят на учете или под административным надзором. Проверят владельцев оружия, места работы и жительства иностранных граждан, торговые точки на предмет нелегальной торговли алкоголем и табаком.

Проверке силовиков также подвергнутся ломбарды, рынки, пункты приема металла, где возможен сбыт похищенного имущества. Кроме того, полицейские принимают меры по пресечению незаконного оборота наркотиков и оружия.

Совместно с полицейскими в рейды и патрулирование вышли представители народных дружин, казачества и иных формирований правоохранительной направленности. Инспекторы ГИБДД проверяют водителей грузовых и пассажирских транспортных средств.