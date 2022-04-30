Пермский завод-банкрот продал литейные цехи с аукциона

Завод-банкрот в Перми продал часть имущества с аукциона Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Конкурсный руководитель «Мотовилихинских заводов» сообщил о реализации части имущества предприятия. Среди проданных объектов значатся цехи, а также земельные участки. Заявки поступили на лоты №2 и №3. Об этом сообщает «Коммерсант — Прикамье».

«В лот № 2 вошли цеха комплекса фасонного-стального литья общей площадью 15 тыс. кв. м., а также три земельных участка общей площадью более 53 тыс. кв. м., а также ряд сооружений. Указанный лот за 80,9 млн руб. приобрело пермское ООО «УралМеталлург», — конкретизирует итоги торгов лота новостной ресурс. Третий лот пожелала приобрести предприниматель Алена Ильюшина из Добрянки. Имущество лота №3 также состояло из цехов литья и земли, и было продано за 11,7 млн рублей.

Покупатели имущества завода сумели значительно сэкономить. Первоначально лоты выставлялись на аукцион с ценой 170 млн и 24 млн рублей соответственно.

Ранее URA.RU сообщало, что предприятие-банкрот выставило на торги здание музея артиллерии. Приобрести его намеревалось правительство Пермского края.