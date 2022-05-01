Немцев разозлил украинский посол Мельник. «Потягивает шампанское, пока гибнут его соотечественники»

01 мая 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Андрей Мельник раскритиковал немецких чиновников за то, что они не пришли на бал солидарности с Украиной Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкие пользователи социальной сети Twitter обрушились на посла Украины в Германии Андрея Мельника. В своем аккаунте посол раскритиковал правительство ФРГ из-за отсутствия чиновников на балу солидарности с Украиной. «Нет канцлера. Ни одного члена правительства Германии на балу солидарности за Украину и свободу прессы. Сокрушительный сигнал Киеву, очень жаль», — написал Мельник. Немецким пользователям не понравилось высказывание украинского посла. «Пока его соотечественники гибнут на Украине, Мельник потягивает шампанское на балу в роскошном отеле», — отметил пользователь Fährlich. «Вы просто слишком много говорили в последние несколько недель — может быть, они просто не хотели с вами разговаривать. Вы просто не можете держать рот на замке», — заявил пользователь O.Fischer. «Сначала вы самым худшим образом оскорбляете и порочите представителей этого государства, а теперь жалуетесь, что они не хотят позировать с вами перед камерами», — пишет пользователь Michael Holzer. «Вы постоянно оскорбляете немецких правительственных чиновников, чего вы ожидаете?» — отмечает пользователь Dunkelfluegel Ente. «Как ты посмел позволить себе роскошь? Уже одно это показывает, чей дух царит в Украине», — заявил пользователь Silke. Мельник ранее выступал с жесткой критикой правительства Германии. Так, он упрекнул канцлера ФРГ Олафа Шольца в «вялой» позиции по Украине и заявил, что Германии нужен более энергичный канцлер. СМИ сообщали, что немецкие политики очень недовольны риторикой украинского посла. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Немецкие пользователи социальной сети Twitter обрушились на посла Украины в Германии Андрея Мельника. В своем аккаунте посол раскритиковал правительство ФРГ из-за отсутствия чиновников на балу солидарности с Украиной. «Нет канцлера. Ни одного члена правительства Германии на балу солидарности за Украину и свободу прессы. Сокрушительный сигнал Киеву, очень жаль», — написал Мельник. Немецким пользователям не понравилось высказывание украинского посла. «Пока его соотечественники гибнут на Украине, Мельник потягивает шампанское на балу в роскошном отеле», — отметил пользователь Fährlich. «Вы просто слишком много говорили в последние несколько недель — может быть, они просто не хотели с вами разговаривать. Вы просто не можете держать рот на замке», — заявил пользователь O.Fischer. «Сначала вы самым худшим образом оскорбляете и порочите представителей этого государства, а теперь жалуетесь, что они не хотят позировать с вами перед камерами», — пишет пользователь Michael Holzer. «Вы постоянно оскорбляете немецких правительственных чиновников, чего вы ожидаете?» — отмечает пользователь Dunkelfluegel Ente. «Как ты посмел позволить себе роскошь? Уже одно это показывает, чей дух царит в Украине», — заявил пользователь Silke. Мельник ранее выступал с жесткой критикой правительства Германии. Так, он упрекнул канцлера ФРГ Олафа Шольца в «вялой» позиции по Украине и заявил, что Германии нужен более энергичный канцлер. СМИ сообщали, что немецкие политики очень недовольны риторикой украинского посла. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей.