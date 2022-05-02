Обвиняемого в убийстве хоккеиста челябинца отправили в СИЗО

Вину мужчина признал в полном объеме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Брединский районный суд Челябинской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца для 35-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве хоккеиста местной команды в ходе конфликта в баре. Об этом URA.RU сообщил прокурор района Александр Моисеев.

«Мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, находясь на свободе может скрыться, в связи с чем ходатайство следователя поддержано прокурором. Сам обвиняемый причастность к убийству признает, против заключения под стражу не возражал. За ходом расследования уголовного дела установлен контроль», — рассказал Александр Моисеев.

Конфликт между обвиняемым и потерпевшим начался со словесной ссоры в баре в селе Бреды, в ходе которой потерпевший обозвал оппонента. Обвиняемый сообщил, что убьет хоккеиста, и сходил домой за ружьем. Наставив оружие в сторону потерпевшего, потребовал извиниться за сказанное, а получив отказ, выстрелил в него несколько раз. По горячим следам стрелявшего задержали. Погибший играл за местную хоккейную команду «Колос», ранее был судим. Ссора произошла на фоне распития спиртного.