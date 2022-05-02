02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022

Обвиняемого в убийстве хоккеиста челябинца отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
Вину мужчина признал в полном объеме Фото:

Брединский районный суд Челябинской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца для 35-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве хоккеиста местной команды в ходе конфликта в баре. Об этом URA.RU сообщил прокурор района Александр Моисеев.

«Мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, находясь на свободе может скрыться, в связи с чем ходатайство следователя поддержано прокурором. Сам обвиняемый причастность к убийству признает, против заключения под стражу не возражал. За ходом расследования уголовного дела установлен контроль», — рассказал Александр Моисеев.

Конфликт между обвиняемым и потерпевшим начался со словесной ссоры в баре в селе Бреды, в ходе которой потерпевший обозвал оппонента. Обвиняемый сообщил, что убьет хоккеиста, и сходил домой за ружьем. Наставив оружие в сторону потерпевшего, потребовал извиниться за сказанное, а получив отказ, выстрелил в него несколько раз. По горячим следам стрелявшего задержали. Погибший играл за местную хоккейную команду «Колос», ранее был судим. Ссора произошла на фоне распития спиртного.

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Брединский районный суд Челябинской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца для 35-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве хоккеиста местной команды в ходе конфликта в баре. Об этом URA.RU сообщил прокурор района Александр Моисеев. «Мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, находясь на свободе может скрыться, в связи с чем ходатайство следователя поддержано прокурором. Сам обвиняемый причастность к убийству признает, против заключения под стражу не возражал. За ходом расследования уголовного дела установлен контроль», — рассказал Александр Моисеев. Конфликт между обвиняемым и потерпевшим начался со словесной ссоры в баре в селе Бреды, в ходе которой потерпевший обозвал оппонента. Обвиняемый сообщил, что убьет хоккеиста, и сходил домой за ружьем. Наставив оружие в сторону потерпевшего, потребовал извиниться за сказанное, а получив отказ, выстрелил в него несколько раз. По горячим следам стрелявшего задержали. Погибший играл за местную хоккейную команду «Колос», ранее был судим. Ссора произошла на фоне распития спиртного.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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