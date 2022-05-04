Челябинские ревизоры составили рейтинг самых прибыльных банков

Максимальная ставка по вкладам в 2022 году наблюдалась в марте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с начала года значительно выросли банковские ставки по вкладам. Анализ цен провела Контрольно-счетная палата (КСП) региона.

«Пиковое значение максимальной процентной ставки по вкладам в 2022 году наблюдалось в первой декаде марта. В данный период времени она достигала значений 20,51%. Основной причиной для колебаний ставок по депозитам стало повышение ключевой ставки», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

На сегодняшний день ТОП-10 наиболее крупных банков в регионе дают следующие предложения по вкладам со сроком на 1 месяц:

ВТБ до 25%;

Газпромбанк до 18%;

ПочтаБанк до 17%;

Челябинвестбанк до 16%;

Совкомбанк до 15%;

Россельхозбанк до 15%;

Челиндбанк до 14,2%;

Сбербанк до 12%;

Росбанк до 12%;

ОТПБанк до 10,5%.