Челябинские ревизоры составили рейтинг самых прибыльных банков

Максимальная ставка по вкладам в 2022 году наблюдалась в марте
В Челябинской области с начала года значительно выросли банковские ставки по вкладам. Анализ цен провела Контрольно-счетная палата (КСП) региона.
«Пиковое значение максимальной процентной ставки по вкладам в 2022 году наблюдалось в первой декаде марта. В данный период времени она достигала значений 20,51%. Основной причиной для колебаний ставок по депозитам стало повышение ключевой ставки», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.
На сегодняшний день ТОП-10 наиболее крупных банков в регионе дают следующие предложения по вкладам со сроком на 1 месяц:
- ВТБ до 25%;
- Газпромбанк до 18%;
- ПочтаБанк до 17%;
- Челябинвестбанк до 16%;
- Совкомбанк до 15%;
- Россельхозбанк до 15%;
- Челиндбанк до 14,2%;
- Сбербанк до 12%;
- Росбанк до 12%;
- ОТПБанк до 10,5%.
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