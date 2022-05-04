04 мая 2022

Челябинские ревизоры составили рейтинг самых прибыльных банков

© Служба новостей «URA.RU»
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Очереди за деньгами в банкоматы. Челябинск, альфа банк, очередь в банкомат
Максимальная ставка по вкладам в 2022 году наблюдалась в марте Фото:

В Челябинской области с начала года значительно выросли банковские ставки по вкладам. Анализ цен провела Контрольно-счетная палата (КСП) региона.

«Пиковое значение максимальной процентной ставки по вкладам в 2022 году наблюдалось в первой декаде марта. В данный период времени она достигала значений 20,51%. Основной причиной для колебаний ставок по депозитам стало повышение ключевой ставки», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

На сегодняшний день ТОП-10 наиболее крупных банков в регионе дают следующие предложения по вкладам со сроком на 1 месяц:

  • ВТБ до 25%;
  • Газпромбанк до 18%;
  • ПочтаБанк до 17%;
  • Челябинвестбанк до 16%;
  • Совкомбанк до 15%;
  • Россельхозбанк до 15%;
  • Челиндбанк до 14,2%;
  • Сбербанк до 12%;
  • Росбанк до 12%;
  • ОТПБанк до 10,5%.

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В Челябинской области с начала года значительно выросли банковские ставки по вкладам. Анализ цен провела Контрольно-счетная палата (КСП) региона. «Пиковое значение максимальной процентной ставки по вкладам в 2022 году наблюдалось в первой декаде марта. В данный период времени она достигала значений 20,51%. Основной причиной для колебаний ставок по депозитам стало повышение ключевой ставки», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП. На сегодняшний день ТОП-10 наиболее крупных банков в регионе дают следующие предложения по вкладам со сроком на 1 месяц:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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