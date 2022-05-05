05 мая 2022

На Екатеринбург обрушился шторм. Очевидцы сообщают о первых разрушениях. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
В регионе дожди и мокрый снег нанесли ущерб городу Фото:

В Екатеринбурге порывами ветра валит деревья. Горожане жалуются, что не работают светофоры. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Я живу в жилом районе „Вокзальный“. Шла домой по улице Стрелочников и увидела, как ветер выдрал из земли дерево. Оно упало на детскую площадку. Никто не пострадал», — поделилась горожанка Татьяна.

«На перекрестке у „Современника“ не работают светофоры. И ни одного регулировщика. Из-за этого бардак на дороге», — отметил горожанин Сергей.

По словам другого читателя, жертвой майского снегопада стал пейнтбольный клуб «Купол Арена». «Я как раз пил кофе на балконе, когда увидел как крыша на клубе „Купол Арена“ порвалась. Обошлось без серьезных последствий», — поделился Максим.

Ранее URA.RU писало, что главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко предупреждала о резком ухудшении погоды с 5 мая. Она рассказала, что в регионе ожидаются дожди и мокрый снег. По словам Шепоренко, потепления стоит ждать только к 8 мая.

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В Екатеринбурге порывами ветра валит деревья. Горожане жалуются, что не работают светофоры. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Я живу в жилом районе „Вокзальный“. Шла домой по улице Стрелочников и увидела, как ветер выдрал из земли дерево. Оно упало на детскую площадку. Никто не пострадал», — поделилась горожанка Татьяна. «На перекрестке у „Современника“ не работают светофоры. И ни одного регулировщика. Из-за этого бардак на дороге», — отметил горожанин Сергей. По словам другого читателя, жертвой майского снегопада стал пейнтбольный клуб «Купол Арена». «Я как раз пил кофе на балконе, когда увидел как крыша на клубе „Купол Арена“ порвалась. Обошлось без серьезных последствий», — поделился Максим. Ранее URA.RU писало, что главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко предупреждала о резком ухудшении погоды с 5 мая. Она рассказала, что в регионе ожидаются дожди и мокрый снег. По словам Шепоренко, потепления стоит ждать только к 8 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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