Больше 20 тысяч свердловчан сидят без света из-за непогоды

07 мая 2022 в 07:11 Размер текста - 17 +

6 мая в регионе был сильный ветер и обильные осадки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области из-за шторма обесточенными оказались дома сразу в нескольких городских округах, в том числе в Екатеринбурге. Восстановительные работы ведут 127 бригад, сообщается на сайте Минэнерго РФ. «6 мая с 3:00 МСК из-за дождя, мокрого снега и ветра происходят отключения в распределительных сетях 6-35 кВ («МРСК Урала» и «Облкоммунэнерго», входят в ПАО «Россети). По данным на 16:00 МСК без электроснабжения остаются около 21,3 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей — 18,3 МВт», — говорится в сообщении ведомства. Энергетики держат на контроле ситуацию в регионе, восстановительные работы ведут 127 бригад (354 специалиста и 133 единицы техники). На сайте «Россети Урал» указано, что проблемы с электроснабжением наблюдаются в Сысертском, Белоярском, Алапаевском, Режевском, Горноуральском, Невьянском городских округах, а также в Богдановиче и Екатеринбурге. К 18:00 шестого мая энергетики восстановили подачу электроэнергии почти 55% потребителей. 6 мая на Свердловскую область обрушился шторм. Жители Екатеринбурга сообщали не только об отключении электричества, но и о разрушениях. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области из-за шторма обесточенными оказались дома сразу в нескольких городских округах, в том числе в Екатеринбурге. Восстановительные работы ведут 127 бригад, сообщается на сайте Минэнерго РФ. «6 мая с 3:00 МСК из-за дождя, мокрого снега и ветра происходят отключения в распределительных сетях 6-35 кВ («МРСК Урала» и «Облкоммунэнерго», входят в ПАО «Россети). По данным на 16:00 МСК без электроснабжения остаются около 21,3 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей — 18,3 МВт», — говорится в сообщении ведомства. Энергетики держат на контроле ситуацию в регионе, восстановительные работы ведут 127 бригад (354 специалиста и 133 единицы техники). На сайте «Россети Урал» указано, что проблемы с электроснабжением наблюдаются в Сысертском, Белоярском, Алапаевском, Режевском, Горноуральском, Невьянском городских округах, а также в Богдановиче и Екатеринбурге. К 18:00 шестого мая энергетики восстановили подачу электроэнергии почти 55% потребителей. 6 мая на Свердловскую область обрушился шторм. Жители Екатеринбурга сообщали не только об отключении электричества, но и о разрушениях.