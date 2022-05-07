На трассе Екатеринбург-Тюмень в ДТП погиб пенсионер. Он менял колесо машины 07 мая 2022 в 17:37 Размер текста - 17 + Мужчину сбили, когда он менял колесо своей машины (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Седьмого мая в Свердловской области около 08:20 на 254-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП. В аварии скончался 66-летний мужчина, производивший замену колеса. Об этом сообщила пресс-служба свердловского УГИБДД. «По предварительным данным, 32-летний водитель Volvo с полуприцепом сбил водителя, который менял колесо», — сообщило ведомство. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. По медицинским освидетельствованиям, водитель Volvo был трезв. Он пояснил сотрудникам ГИБДД, что видел транспортное средство на обочине, но не смог перестроиться на другую полосу из-за встречного автомобиля. Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором водитель автобетоносмесителя насмерть сбил пешехода. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» . Седьмого мая в Свердловской области около 08:20 на 254-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП. В аварии скончался 66-летний мужчина, производивший замену колеса. Об этом сообщила пресс-служба свердловского УГИБДД. «По предварительным данным, 32-летний водитель Volvo с полуприцепом сбил водителя, который менял колесо», — сообщило ведомство. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. По медицинским освидетельствованиям, водитель Volvo был трезв. Он пояснил сотрудникам ГИБДД, что видел транспортное средство на обочине, но не смог перестроиться на другую полосу из-за встречного автомобиля. Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором водитель автобетоносмесителя насмерть сбил пешехода. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям