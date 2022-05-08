Гости из азиатских стран гуляют по Екатеринбургу с флагами своих государств
Гости уральской столицы из Китая и Вьетнама гуляют по главному проспекту Екатеринбурга с флагами своих государств в День Победы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«По проспекту Ленина в Екатеринбурге гуляют китайцы с флагом своего государства. На площади около УрФУ на улице Мира, 19, собрались иностранные студенты вуза, также с флагами», — передает корреспондент агентства.
Девятого мая вся Россия празднует День Победы. Мы ведем прямую online-трансляцию празднования. В Бессмертном полку приняли участие около 150 тысяч свердловчан по всему региону.
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