08 мая 2022

Китайцы и вьетнамцы участвовали в параде Победы в Екатеринбурге. Видео, фото

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Гости из азиатских стран гуляют по Екатеринбургу с флагами своих государств Фото:

Гости уральской столицы из Китая и Вьетнама гуляют по главному проспекту Екатеринбурга с флагами своих государств в День Победы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«По проспекту Ленина в Екатеринбурге гуляют китайцы с флагом своего государства. На площади около УрФУ на улице Мира, 19, собрались иностранные студенты вуза, также с флагами», — передает корреспондент агентства.

Девятого мая вся Россия празднует День Победы. Мы ведем прямую online-трансляцию празднования. В Бессмертном полку приняли участие около 150 тысяч свердловчан по всему региону.

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Гости уральской столицы из Китая и Вьетнама гуляют по главному проспекту Екатеринбурга с флагами своих государств в День Победы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «По проспекту Ленина в Екатеринбурге гуляют китайцы с флагом своего государства. На площади около УрФУ на улице Мира, 19, собрались иностранные студенты вуза, также с флагами», — передает корреспондент агентства. Девятого мая вся Россия празднует День Победы. Мы ведем прямую online-трансляцию празднования. В Бессмертном полку приняли участие около 150 тысяч свердловчан по всему региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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