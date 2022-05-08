Китайцы и вьетнамцы участвовали в параде Победы в Екатеринбурге. Видео, фото

09 мая 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Гости из азиатских стран гуляют по Екатеринбургу с флагами своих государств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гости уральской столицы из Китая и Вьетнама гуляют по главному проспекту Екатеринбурга с флагами своих государств в День Победы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «По проспекту Ленина в Екатеринбурге гуляют китайцы с флагом своего государства. На площади около УрФУ на улице Мира, 19, собрались иностранные студенты вуза, также с флагами», — передает корреспондент агентства. Девятого мая вся Россия празднует День Победы. Мы ведем прямую online-трансляцию празднования. В Бессмертном полку приняли участие около 150 тысяч свердловчан по всему региону. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Гости уральской столицы из Китая и Вьетнама гуляют по главному проспекту Екатеринбурга с флагами своих государств в День Победы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «По проспекту Ленина в Екатеринбурге гуляют китайцы с флагом своего государства. На площади около УрФУ на улице Мира, 19, собрались иностранные студенты вуза, также с флагами», — передает корреспондент агентства. Девятого мая вся Россия празднует День Победы. Мы ведем прямую online-трансляцию празднования. В Бессмертном полку приняли участие около 150 тысяч свердловчан по всему региону.