«Газпром» возобновит прокачку газа через Польшу

«Газпром» забронировал только 30% от предлагаемой транзитной мощности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Газпром» забронировала часть мощностей газопровода «Ямал-Европа» в Польше. Об этом свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform. Воспользоваться транзитными мощностями «Газпром» сможет в ночь с 9 на 10 мая.

Всего компания забронировала около 1,1 миллиона кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров в час, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные GSA Platform. Воспользоваться ими «Газпром» сможет с 21:00 мкс 9 мая до 7:00 мск 10 мая.

Ранее, 3 мая, прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа» была приостановлена. Об этом сообщил немецкий оператор Gascade. Газопровод «Ямал-Европа» проходит через Беларусь и Польшу. По нему Россия экспортирует топливо в Германию. С декабря 2021 года газопровод в основном работал в реверсивном режиме, направляя газ на восток, в Польшу.

«Газпром» остановил поставки газа в Польшу из-за того, что страна отказалась покупать российский газ за рубли, сообщает Life . Решение президента РФ Владимира Путина о продаже газа недружественным странам только за рубли одобрили 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. В «Газпроме» заявляли, что российский газ продолжает поступать в Польшу через Германию, передает «Федеральное агентство новостей». Британская газета Financial Times сообщала, что Германия и Греция будут отправлять газ Польше после прекращения поставок из РФ.