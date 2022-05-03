Из ЯНАО в Европу остановлена прокачка газа

03 мая 2022 в 23:27 Размер текста - 17 +

Газопровод «Ямал-Европа» с декабря 2021 года в основном работает в реверсивном режиме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа», который доставляет газ из России через Беларусь и Польшу в Германию, прекратилась. Об этом сообщает немецкий оператор Gascade. «В точке учета Мальнов на границе с Германией исходящие потоки двигались на восток со скоростью 11 184 091 киловатт-час (кВтч/ч), прежде чем упали до нуля», — передает Reuters, ссылаясь на данные оператора Gascade. С декабря 2021 года газопровод в основном работал в реверсивном режиме, направляя газ на восток из Германии в Польшу. Ранее немецкий оператор сообщал об остановке прокачки газа в понедельник. До нее газ поставлялся в западном направлении в течение короткого периода времени. Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром» продолжит поставлять газ Европе из ЯНАО. На торгах был предложен объем 3,63 млн куб. м в час, из которых востребованными оказались 8,75% мощностей. Президент РФ Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Решение о переводе недружественных страны на оплату за газ в рублях поддержало 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% считают, что оно приведет к укреплению рубля. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» .

Прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа», который доставляет газ из России через Беларусь и Польшу в Германию, прекратилась. Об этом сообщает немецкий оператор Gascade. «В точке учета Мальнов на границе с Германией исходящие потоки двигались на восток со скоростью 11 184 091 киловатт-час (кВтч/ч), прежде чем упали до нуля», — передает Reuters, ссылаясь на данные оператора Gascade. С декабря 2021 года газопровод в основном работал в реверсивном режиме, направляя газ на восток из Германии в Польшу. Ранее немецкий оператор сообщал об остановке прокачки газа в понедельник. До нее газ поставлялся в западном направлении в течение короткого периода времени. Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром» продолжит поставлять газ Европе из ЯНАО. На торгах был предложен объем 3,63 млн куб. м в час, из которых востребованными оказались 8,75% мощностей. Президент РФ Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Решение о переводе недружественных страны на оплату за газ в рублях поддержало 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% считают, что оно приведет к укреплению рубля.