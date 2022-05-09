В колоннах «Бессмертного полка» прошли более 130 тысяч пермяков

Акция впервые с начала пандемии состоялась в традиционном формате Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В акции «Бессмертный полк» в честь Дня Победы приняли участие более 130 тысяч жителей городов Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Акция впервые с начала пандемии состоялась в традиционном формате. В этом году в шествии приняли участие 132,5 тысяч жителей Прикамья. Из них порядка 50 тысяч прошли по Октябрьской площади Перми», — сообщили на портале краевого правительства.

В шествии принял участие и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Он пронес в колонне «Бессмертного полка» портрет своего деда. А на праздничном концерте глава региона рассказал о заслугах земляков в достижении Победы. Он отметил, что пермяки отдали фронту все, что могли.