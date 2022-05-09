09 мая 2022
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07 мая 2022

В колоннах «Бессмертного полка» прошли более 130 тысяч пермяков

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Парад.Бессмертный полк. Пермь, День Победы Пермь, парад 9 мая 2022 пермь, бессмертный полк пермь
Акция впервые с начала пандемии состоялась в традиционном формате Фото:

В акции «Бессмертный полк» в честь Дня Победы приняли участие более 130 тысяч жителей городов Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Акция впервые с начала пандемии состоялась в традиционном формате. В этом году в шествии приняли участие 132,5 тысяч жителей Прикамья. Из них порядка 50 тысяч прошли по Октябрьской площади Перми», — сообщили на портале краевого правительства.

В шествии принял участие и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Он пронес в колонне «Бессмертного полка» портрет своего деда. А на праздничном концерте глава региона рассказал о заслугах земляков в достижении Победы. Он отметил, что пермяки отдали фронту все, что могли.

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В акции «Бессмертный полк» в честь Дня Победы приняли участие более 130 тысяч жителей городов Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Акция впервые с начала пандемии состоялась в традиционном формате. В этом году в шествии приняли участие 132,5 тысяч жителей Прикамья. Из них порядка 50 тысяч прошли по Октябрьской площади Перми», — сообщили на портале краевого правительства. В шествии принял участие и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Он пронес в колонне «Бессмертного полка» портрет своего деда. А на праздничном концерте глава региона рассказал о заслугах земляков в достижении Победы. Он отметил, что пермяки отдали фронту все, что могли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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