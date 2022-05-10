10 мая 2022
09 мая 2022
08 мая 2022

Из Челябинской области не выпустили 100 гусей в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сафакулево, деревня Мартыновка Сафакулевский район Курганская обл, гуси
Гусей пытались вывезти без сопроводительных документов Фото:

Из Челябинской области запретили вывозить 100 гусей в Казахстан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, гусей пытались вывезти без сопроводительных документов.

«Жители приграничного района Челябинской области хотели вывезти в Казахстан без ветеринарных сопроводительных документов 100 гусят и 300 килограммов зерноотходов. Вывоз данных грузов запрещен в виду нарушения ветеринарного законодательства», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что перевозчиков привлекли к административной ответственности. Также им разъяснили порядок перемещения подконтрольных госветнадзору грузов.

Ранее из Челябинской области запретили вывозить 40 тонн фруктов. Две партии продуктов, по 20 тонн каждая, пытались вывезти в Казахстан без сопроводительных документов.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог».

Из Челябинской области запретили вывозить 100 гусей в Казахстан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, гусей пытались вывезти без сопроводительных документов. «Жители приграничного района Челябинской области хотели вывезти в Казахстан без ветеринарных сопроводительных документов 100 гусят и 300 килограммов зерноотходов. Вывоз данных грузов запрещен в виду нарушения ветеринарного законодательства», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. В ведомстве добавили, что перевозчиков привлекли к административной ответственности. Также им разъяснили порядок перемещения подконтрольных госветнадзору грузов. Ранее из Челябинской области запретили вывозить 40 тонн фруктов. Две партии продуктов, по 20 тонн каждая, пытались вывезти в Казахстан без сопроводительных документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...