Из Челябинской области не выпустили 100 гусей в Казахстан

Гусей пытались вывезти без сопроводительных документов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из Челябинской области запретили вывозить 100 гусей в Казахстан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, гусей пытались вывезти без сопроводительных документов.

«Жители приграничного района Челябинской области хотели вывезти в Казахстан без ветеринарных сопроводительных документов 100 гусят и 300 килограммов зерноотходов. Вывоз данных грузов запрещен в виду нарушения ветеринарного законодательства», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что перевозчиков привлекли к административной ответственности. Также им разъяснили порядок перемещения подконтрольных госветнадзору грузов.

Ранее из Челябинской области запретили вывозить 40 тонн фруктов. Две партии продуктов, по 20 тонн каждая, пытались вывезти в Казахстан без сопроводительных документов.