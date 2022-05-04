04 мая 2022

Из Челябинской области не дали вывезти за рубеж 40 тонн фруктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Приготовление шашлыков. Екатеринбург, фрукты, цитрусовые, апельсины
Фрукты пытались вывезти двумя партиями по 20 тонн каждая Фото:

Из Челябинской области не позволили вывезти в Казахстан 40 тонн свежих фруктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, фрукты пытались вывезти двумя партиями по 20 тонн каждая.

«Одна партия свежих фруктов в ассортименте весом 20 тонн перевозилась без фитосанитарного сертификата. Вторая партия перевозилась по недействительному сертификату, которой признан таковым, так как не вся продукция была указана в документе», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В надзорном ведомстве добавили, что выявленные нарушения не позволили пустить машины с грузом в Казахстан. Они возвращены на территорию РФ. За нарушения все перевозчики привлечены к административной ответственности.

Ранее из Челябинской области запретили вывозить 38 тонн корма для животных. Продукция перевозилась без документов. При этом челябинские производители кормов для собак и кошек собираются заменить на региональном рынке импортные корма. Но для этого им необходима господдержка.

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Из Челябинской области не позволили вывезти в Казахстан 40 тонн свежих фруктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, фрукты пытались вывезти двумя партиями по 20 тонн каждая. «Одна партия свежих фруктов в ассортименте весом 20 тонн перевозилась без фитосанитарного сертификата. Вторая партия перевозилась по недействительному сертификату, которой признан таковым, так как не вся продукция была указана в документе», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. В надзорном ведомстве добавили, что выявленные нарушения не позволили пустить машины с грузом в Казахстан. Они возвращены на территорию РФ. За нарушения все перевозчики привлечены к административной ответственности. Ранее из Челябинской области запретили вывозить 38 тонн корма для животных. Продукция перевозилась без документов. При этом челябинские производители кормов для собак и кошек собираются заменить на региональном рынке импортные корма. Но для этого им необходима господдержка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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