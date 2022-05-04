Из Челябинской области не дали вывезти за рубеж 40 тонн фруктов

Фрукты пытались вывезти двумя партиями по 20 тонн каждая Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Из Челябинской области не позволили вывезти в Казахстан 40 тонн свежих фруктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, фрукты пытались вывезти двумя партиями по 20 тонн каждая.

«Одна партия свежих фруктов в ассортименте весом 20 тонн перевозилась без фитосанитарного сертификата. Вторая партия перевозилась по недействительному сертификату, которой признан таковым, так как не вся продукция была указана в документе», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В надзорном ведомстве добавили, что выявленные нарушения не позволили пустить машины с грузом в Казахстан. Они возвращены на территорию РФ. За нарушения все перевозчики привлечены к административной ответственности.

Ранее из Челябинской области запретили вывозить 38 тонн корма для животных. Продукция перевозилась без документов. При этом челябинские производители кормов для собак и кошек собираются заменить на региональном рынке импортные корма. Но для этого им необходима господдержка.