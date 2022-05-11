Свердловского авторитета хотят закрыть в колонии на 12 лет. Его считают соратником вора в законе

12 мая 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Владимир Кузнецов отрицает свою вину Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Прокуратура попросила приговорить предполагаемого смотрящего за Верхней Салдой Владимира Кузнецова к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда. Авторитета считают назначенным вором в законе Тимуром Свердловским. «Прошу назначить Кузнецову наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 12 лет», — сказал представитель прокуратуры. Наказание по статье 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии), по которой обвиняют Кузнецова, предполагает наказание от восьми до 15 лет колонии. Гособвинитель запросил суровое наказание для свердловского авторитета, поскольку его предполагаемое преступление является особо тяжким. Суд удалился в совещательную комнату, чтобы принять решения. Кузнецова считают смотрящим по Верхней Салде, назначенным вором в законе Тимуром Свердловским. Присяжные заседатели почти единогласно признали Кузнецова виновным по «воровской» статье и посчитали, что он не заслуживает снисхождения. Сам авторитет заявлял, что не имеет отношения к криминальным структурам. В подтверждение этого он приглашал в качестве свидетелей своих сокамерников. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Прокуратура попросила приговорить предполагаемого смотрящего за Верхней Салдой Владимира Кузнецова к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда. Авторитета считают назначенным вором в законе Тимуром Свердловским. «Прошу назначить Кузнецову наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 12 лет», — сказал представитель прокуратуры. Наказание по статье 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии), по которой обвиняют Кузнецова, предполагает наказание от восьми до 15 лет колонии. Гособвинитель запросил суровое наказание для свердловского авторитета, поскольку его предполагаемое преступление является особо тяжким. Суд удалился в совещательную комнату, чтобы принять решения. Кузнецова считают смотрящим по Верхней Салде, назначенным вором в законе Тимуром Свердловским. Присяжные заседатели почти единогласно признали Кузнецова виновным по «воровской» статье и посчитали, что он не заслуживает снисхождения. Сам авторитет заявлял, что не имеет отношения к криминальным структурам. В подтверждение этого он приглашал в качестве свидетелей своих сокамерников.