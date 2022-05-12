Сбербанк пригрозил Украине судом

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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, сбер
Сбербанк намерен разбираться с Киевом в инвестиционном арбитраже Фото:

Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины в ответ на изъятие активов банка. Об этмо URA.RU сообщили в пресс-службе Сбербанка.

«ПАО Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины с требованием о возмещении убытков на основании соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.98», — сообщили в банке. Ранее СМИ сообщили, что Украина изымает 100% акций Сбербанка.

Изъятые деньги планируют передать в доход государства. Аналогичное решение принято в отношении госкорпорации развития, финансирующей проекты развития экономики, ВЭБ. Банк также намерен обратиться в международные арбитражные инстанции.

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Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины в ответ на изъятие активов банка. Об этмо URA.RU сообщили в пресс-службе Сбербанка. «ПАО Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины с требованием о возмещении убытков на основании соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.98», — сообщили в банке. Ранее СМИ сообщили, что Украина изымает 100% акций Сбербанка. Изъятые деньги планируют передать в доход государства. Аналогичное решение принято в отношении госкорпорации развития, финансирующей проекты развития экономики, ВЭБ. Банк также намерен обратиться в международные арбитражные инстанции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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