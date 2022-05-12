Сбербанк пригрозил Украине судом

Сбербанк намерен разбираться с Киевом в инвестиционном арбитраже
Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины в ответ на изъятие активов банка. Об этмо URA.RU сообщили в пресс-службе Сбербанка.
«ПАО Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины с требованием о возмещении убытков на основании соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.98», — сообщили в банке. Ранее СМИ сообщили, что Украина изымает 100% акций Сбербанка.
Изъятые деньги планируют передать в доход государства. Аналогичное решение принято в отношении госкорпорации развития, финансирующей проекты развития экономики, ВЭБ. Банк также намерен обратиться в международные арбитражные инстанции.
Больше новостей — в нашем телеграм-канале