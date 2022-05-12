ВЭБ ответит на попытки Киева изъять активы банка

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ВЭБ.РФ готов обратиться в международный суд из-за изъятия активов Киевом Фото:

Госкорпорация развития, финансирующий проекты развития экономики, ВЭБ обратится в международные арбитражные инстанции при попытке Украины принудительно изъять активы банка. Об этом пресс-служба ВЭБ.РФ сообщила в telegram-канале компании.

«Любые экспроприированные активы и вопросы компенсации убытков будут разрешены в международных арбитражных инстанциях. Напомним, что Стокгольмский суд признал ВЭБ независимым инвестором, а не госорганом или частью государства», — сообщили в банке.

Ранее СМИ сообщили, что совет национальной безопасности и обороны Украины решил принудительно изъять активы Сбербанка и ВЭБ. Изъятые деньги планируется передать в доход государства. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за вынужденной российской спецоперации на Украине, направленной на спасение жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов.

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Госкорпорация развития, финансирующий проекты развития экономики, ВЭБ обратится в международные арбитражные инстанции при попытке Украины принудительно изъять активы банка. Об этом пресс-служба ВЭБ.РФ сообщила в telegram-канале компании. «Любые экспроприированные активы и вопросы компенсации убытков будут разрешены в международных арбитражных инстанциях. Напомним, что Стокгольмский суд признал ВЭБ независимым инвестором, а не госорганом или частью государства», — сообщили в банке. Ранее СМИ сообщили, что совет национальной безопасности и обороны Украины решил принудительно изъять активы Сбербанка и ВЭБ. Изъятые деньги планируется передать в доход государства. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за вынужденной российской спецоперации на Украине, направленной на спасение жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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