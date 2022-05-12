Пермская компания раздаст 1,5 миллиона после побед в судах

Суд запретил использовать пермские логотипы на московских автоматах по продаже воды Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Арбитражный суд Москвы рассмотрел дело о запрете использования столичной фирмой пермского бренда «Моя вода 24». Речь о товарных знаках, права на которые принадлежат предприятию по производству вендинговых автоматов из Перми. Суд установил, что москвичи незаконно использовали эти логотипы. Общая сумма компенсации пермской компании составляет 1,5 миллионов рублей, которые представители организации пообещали направить на благотворительность.

«Пермская компания „Живая Вода“ продала вендинговой столичной фирме не готовые аквавендинговые аппараты, а только комплектующие к ним. Это врезные панели, которые москвичи вставили в свои автоматы по продаже воды их собственного производства. А потом нанесли на них наши пермские товарные знаки», — рассказала URA.RU адвокат Валерия Буркова.

По словам адвоката, таким образом московская фирма использовала в своих интересах пермские слоганы «Покупай воду, а не бутылки. Береги планету» и изображение кита. При этом у столичной компании имелся собственный бренд «Моя вода 24».

В итоге Арбитражный столичный суд встал на сторону правообладателей, признав использование пермского бренда незаконным. Московской компании запретили использовать логотипы. Также ответчиков обязали выплатить компенсацию в 360 тысяч рублей.

Как сообщили URA.RU в компании «Живая Вода», два дела о запрете использования пермских вендинг-брендов были также рассмотрены в Арбитражных судах Пермского края и Орловской области. Суды в этих случаях тоже встали на сторону истцов. Общая сумма компенсации составила около 1,5 миллионов рублей. Эти деньги направляют на благотворительность.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам