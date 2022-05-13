Импортный корм подешевел в зоомагазинах Екатеринбурга

13 мая 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

Корм для питомцев зарубежного производства подешевел на 15-20% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Импортный корм для кошек и собак начал дешеветь в зоомагазинах Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщила директор магазинов «Мокрый нос» Дарья Воробьева. «На ряд зарубежных кормов снизилась цена от поставщиков, примерно на 15-20%», — рассказывает Воробьева. В пример она привела корма Grandorf и Monge, стоимость которых росла в феврале—марте. Ранее сообщалось, что в зоомагазинах Екатеринбурга начали менять импортные корма для домашних питомцев на российские аналоги. Основной причиной послужила слишком высокая стоимость зарубежных марок. В связи с этим ветеринарный врач подсказала свердловчанам, как правильно перевести своего питомца с одного корма на другой. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Импортный корм для кошек и собак начал дешеветь в зоомагазинах Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщила директор магазинов «Мокрый нос» Дарья Воробьева. «На ряд зарубежных кормов снизилась цена от поставщиков, примерно на 15-20%», — рассказывает Воробьева. В пример она привела корма Grandorf и Monge, стоимость которых росла в феврале—марте. Ранее сообщалось, что в зоомагазинах Екатеринбурга начали менять импортные корма для домашних питомцев на российские аналоги. Основной причиной послужила слишком высокая стоимость зарубежных марок. В связи с этим ветеринарный врач подсказала свердловчанам, как правильно перевести своего питомца с одного корма на другой.