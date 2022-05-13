Импортный корм подешевел в зоомагазинах Екатеринбурга

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Корм для питомцев зарубежного производства подешевел на 15-20% Фото:

Импортный корм для кошек и собак начал дешеветь в зоомагазинах Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщила директор магазинов «Мокрый нос» Дарья Воробьева.

«На ряд зарубежных кормов снизилась цена от поставщиков, примерно на 15-20%», — рассказывает Воробьева. В пример она привела корма Grandorf и Monge, стоимость которых росла в феврале—марте.

Ранее сообщалось, что в зоомагазинах Екатеринбурга начали менять импортные корма для домашних питомцев на российские аналоги. Основной причиной послужила слишком высокая стоимость зарубежных марок. В связи с этим ветеринарный врач подсказала свердловчанам, как правильно перевести своего питомца с одного корма на другой.

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Импортный корм для кошек и собак начал дешеветь в зоомагазинах Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщила директор магазинов «Мокрый нос» Дарья Воробьева. «На ряд зарубежных кормов снизилась цена от поставщиков, примерно на 15-20%», — рассказывает Воробьева. В пример она привела корма Grandorf и Monge, стоимость которых росла в феврале—марте. Ранее сообщалось, что в зоомагазинах Екатеринбурга начали менять импортные корма для домашних питомцев на российские аналоги. Основной причиной послужила слишком высокая стоимость зарубежных марок. В связи с этим ветеринарный врач подсказала свердловчанам, как правильно перевести своего питомца с одного корма на другой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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