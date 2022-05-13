13 мая 2022

Свердловские школьники показали, какими должны быть полицейские. Из бересты и пластилина

© Служба новостей «URA.RU»
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МВД проводит конкурс «Полицейский дядя Степа — 2022» Фото:

В Свердловской области полицейские провели соревнование среди школьников. Детям предложили сделать поделки на тему «Полицейский дядя Степа — 2022». Всего в конкурсе приняли участие 85 школьников, они смастерили полицейских из бересты, пластилина, бумаги, пряжи, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Основной целью мероприятия является повышение престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции. Участникам было необходимо изготовить поделки с учетом национальных традиций и промыслов на территории Среднего Урала», — рассказал полковник Горелых.

Лучшими признали работы семилетней Дарьи из Новой Ляли — она сделала куклу в виде дяди Степы, шестилетнего Петра из Артемовского, который связал полицейского из пряжи, а также 12-летнего Андрея из Тавды, сделавшего стража порядка из бересты. Их поделки отправят в Москву на финал конкурса.

Ранее URA.RU сообщало о школьниках из Первоуральска, которые сделали ростовую куклу сотрудника уголовно-исполнительной системы. Поделку оценила Ксения Собчак и написала о ней пост у себя в telegram-канале.

Поделка участника из Артемовского, полицейский сделан из бересты
Фото:
Работа участницы из Новой Ляли
Фото:
Полицейский шестилетнего Петра из Артемовского
Фото:

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В Свердловской области полицейские провели соревнование среди школьников. Детям предложили сделать поделки на тему «Полицейский дядя Степа — 2022». Всего в конкурсе приняли участие 85 школьников, они смастерили полицейских из бересты, пластилина, бумаги, пряжи, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Основной целью мероприятия является повышение престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции. Участникам было необходимо изготовить поделки с учетом национальных традиций и промыслов на территории Среднего Урала», — рассказал полковник Горелых. Лучшими признали работы семилетней Дарьи из Новой Ляли — она сделала куклу в виде дяди Степы, шестилетнего Петра из Артемовского, который связал полицейского из пряжи, а также 12-летнего Андрея из Тавды, сделавшего стража порядка из бересты. Их поделки отправят в Москву на финал конкурса. Ранее URA.RU сообщало о школьниках из Первоуральска, которые сделали ростовую куклу сотрудника уголовно-исполнительной системы. Поделку оценила Ксения Собчак и написала о ней пост у себя в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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