Свердловские школьники показали, какими должны быть полицейские. Из бересты и пластилина

14 мая 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

МВД проводит конкурс «Полицейский дядя Степа — 2022» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области полицейские провели соревнование среди школьников. Детям предложили сделать поделки на тему «Полицейский дядя Степа — 2022». Всего в конкурсе приняли участие 85 школьников, они смастерили полицейских из бересты, пластилина, бумаги, пряжи, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Основной целью мероприятия является повышение престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции. Участникам было необходимо изготовить поделки с учетом национальных традиций и промыслов на территории Среднего Урала», — рассказал полковник Горелых. Лучшими признали работы семилетней Дарьи из Новой Ляли — она сделала куклу в виде дяди Степы, шестилетнего Петра из Артемовского, который связал полицейского из пряжи, а также 12-летнего Андрея из Тавды, сделавшего стража порядка из бересты. Их поделки отправят в Москву на финал конкурса. Ранее URA.RU сообщало о школьниках из Первоуральска, которые сделали ростовую куклу сотрудника уголовно-исполнительной системы. Поделку оценила Ксения Собчак и написала о ней пост у себя в telegram-канале. Поделка участника из Артемовского, полицейский сделан из бересты Фото: ГУ МВД по Свердловской области Работа участницы из Новой Ляли Фото: ГУ МВД по Свердловской области Полицейский шестилетнего Петра из Артемовского Фото: ГУ МВД по Свердловской области Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В Свердловской области полицейские провели соревнование среди школьников. Детям предложили сделать поделки на тему «Полицейский дядя Степа — 2022». Всего в конкурсе приняли участие 85 школьников, они смастерили полицейских из бересты, пластилина, бумаги, пряжи, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Основной целью мероприятия является повышение престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции. Участникам было необходимо изготовить поделки с учетом национальных традиций и промыслов на территории Среднего Урала», — рассказал полковник Горелых. Лучшими признали работы семилетней Дарьи из Новой Ляли — она сделала куклу в виде дяди Степы, шестилетнего Петра из Артемовского, который связал полицейского из пряжи, а также 12-летнего Андрея из Тавды, сделавшего стража порядка из бересты. Их поделки отправят в Москву на финал конкурса. Ранее URA.RU сообщало о школьниках из Первоуральска, которые сделали ростовую куклу сотрудника уголовно-исполнительной системы. Поделку оценила Ксения Собчак и написала о ней пост у себя в telegram-канале.