В Мариуполь из Екатеринбурга прибыли 15 фур с гуманитарным грузом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Мариуполь из Свердловской области прибыли 15 фур с гуманитарным грузом. Помимо обычных жителей Мариуполя ее получат и те, кому раньше помощь напрямую не поступала — лежачие больные и люди без документов. Информацией с места событий делится уральский журналист Андрей Гусельников в своей группе «Расследования и портреты» в соцсети «ВКонтакте».

«Я уже рассказывал про волонтера из Екатеринбурга Женю Ганеева. Месяц назад мы с ним забирали людей из мариупольских подвалов и вывозили раненых. И вот Женя вновь приехал в Мариуполь — вместе с помощниками они привезли сюда 15 фур гуманитарной помощи! В Мариуполе сейчас много где раздают еду и воду, но Женя привозит гумпомощь в те места, куда она почти не доходит», — рассказывает Гусельников.

Гуманитарную помощь получили пациенты областной больницы №2 — это лежачие больные, которые сами не в состоянии дойти до российского центра гуманитарной помощи, а также те, кто не сможет выстоять многочасовую очередь. Также помощь получили пациенты без документов.

«Люди очень довольны. Поскольку у них нет документов, они вообще ни разу не получали помощь — ни в марте, ни в апреле. В больнице примерно 120 таких пациентов. 20 человек обслужили еще в предыдущие дни, сейчас раздадим остальные сто наборов. Получается, что и с паспортом, и без паспорта люди — все будут обеспечены продуктами питания», — добавляет Евгений Ганеев.

Гуманитарную помощь в Мариуполь и другие города Украины пострадавшим из-за военных действий нацбатальонов отправляют со всей России. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане передали в Донбасс пшеницу и воду.