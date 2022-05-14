14 мая 2022
13 мая 2022

Челябинец подделал водительские права цветными карандашами

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция «Тоннель» челябинского ГИБДД. Проводится путем сужения проезжей части и проверки водителей в целях профилактики нарушений и режима самоизоляции. Челябинск, досмотр, гаи, эпидемия, гибдд, тоннель, операция тоннель, облава
Жителю Карталов грозит до трех лет лишения свободы за подделку документов Фото:

Житель Карталов (Челябинская область), которого остановили сотрудники полиции для проверки документов, предъявил им водительские права, нарисованные цветными карандашами. Мужчину задержали за подделку документов.

«Задержанный пояснил полицейским, что лишен водительских прав. Он нашел дома копию своего документа, раскрасил ее с помощью цветных карандашей, вклеил фото и заламинировал, чтобы в дальнейшем ездить по городу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В отношении водителя «ВАЗ-21053» 1951 года рождения возбуждено дело по части 2 статьи 327 УК РФ («Подделка документов»). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Задержанный отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Нарисованные права изъяты.

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Житель Карталов (Челябинская область), которого остановили сотрудники полиции для проверки документов, предъявил им водительские права, нарисованные цветными карандашами. Мужчину задержали за подделку документов. «Задержанный пояснил полицейским, что лишен водительских прав. Он нашел дома копию своего документа, раскрасил ее с помощью цветных карандашей, вклеил фото и заламинировал, чтобы в дальнейшем ездить по городу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. В отношении водителя «ВАЗ-21053» 1951 года рождения возбуждено дело по части 2 статьи 327 УК РФ («Подделка документов»). Ему грозит до трех лет лишения свободы. Задержанный отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Нарисованные права изъяты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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