Челябинец подделал водительские права цветными карандашами

Жителю Карталов грозит до трех лет лишения свободы за подделку документов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Карталов (Челябинская область), которого остановили сотрудники полиции для проверки документов, предъявил им водительские права, нарисованные цветными карандашами. Мужчину задержали за подделку документов.

«Задержанный пояснил полицейским, что лишен водительских прав. Он нашел дома копию своего документа, раскрасил ее с помощью цветных карандашей, вклеил фото и заламинировал, чтобы в дальнейшем ездить по городу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В отношении водителя «ВАЗ-21053» 1951 года рождения возбуждено дело по части 2 статьи 327 УК РФ («Подделка документов»). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Задержанный отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Нарисованные права изъяты.