14 мая 2022

В Свердловской области дорогу засыпало снегом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег выпал в городе Верхотурье (фото из архива) Фото:

В городе Верхотурье (Свердловская область) выпал снег. Видео заснеженной дороги появилось в telegram-канале «Екатское чтиво».

«Пока екатеринбуржцев обсыпает градом, в Верхотурье идет… майский снег!», — написал подписчик, приславший запись. На ней видно, как на дороге тонким слоем лежит и не тает снег. Ранее URA.RU сообщало о граде, который прошел в Екатеринбурге. Синоптики говорят, что непогода продлится в Свердловской области до 17 мая.

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В городе Верхотурье (Свердловская область) выпал снег. Видео заснеженной дороги появилось в telegram-канале «Екатское чтиво». «Пока екатеринбуржцев обсыпает градом, в Верхотурье идет… майский снег!», — написал подписчик, приславший запись. На ней видно, как на дороге тонким слоем лежит и не тает снег. Ранее URA.RU сообщало о граде, который прошел в Екатеринбурге. Синоптики говорят, что непогода продлится в Свердловской области до 17 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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