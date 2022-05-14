В городе Верхотурье (Свердловская область) выпал снег. Видео заснеженной дороги появилось в telegram-канале «Екатское чтиво».
«Пока екатеринбуржцев обсыпает градом, в Верхотурье идет… майский снег!», — написал подписчик, приславший запись. На ней видно, как на дороге тонким слоем лежит и не тает снег. Ранее URA.RU сообщало о граде, который прошел в Екатеринбурге. Синоптики говорят, что непогода продлится в Свердловской области до 17 мая.
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В городе Верхотурье (Свердловская область) выпал снег. Видео заснеженной дороги появилось в telegram-канале «Екатское чтиво». «Пока екатеринбуржцев обсыпает градом, в Верхотурье идет… майский снег!», — написал подписчик, приславший запись. На ней видно, как на дороге тонким слоем лежит и не тает снег. Ранее URA.RU сообщало о граде, который прошел в Екатеринбурге. Синоптики говорят, что непогода продлится в Свердловской области до 17 мая.