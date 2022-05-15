Полиция проводит проверку сообщения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатеринбурженка обвинила мужчину в том, что он угостил девочку мороженым и поцеловал. Его заметили у ЖК «Малевич», сообщила мать ребенка.

«Какого хрена тебе надо от девятилетнего ребенка? Зачем ты ее мороженым угощал, еще и поцеловал?» — сказала очевидица, которая сняла мужчину на видео. Она обвинила его в домогательствах и пригрозила полицией, сообщает портал Е1.

Сам мужчина заявил на видео, что просто угостил девочку, однако стал отрицать, что целовал девочку. После разговора с возмущенной женщиной он скрылся.

По ее словам, девочку угостили мороженым и поцеловали в щеку. После этого она прибежала домой и рассказала обо всем родителям.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение о подозрительном мужчине поступило в отдел полиции №11 сегодня утром. Сотрудники территориального ОВД проверят данную информацию. Правоохранители призывают граждан незамедлительно сообщать о подобных происшествиях в полицию для своевременного реагирования и предотвращения правонарушений», — сообщили там.