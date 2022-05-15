Пермяк получил 83 тысячи после того, как его сбила собака

16 мая 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Собака, сбившая велосипедиста, скрылась в неизвестном направлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда у администрации Карагайского муниципального округа в пользу жителя, пострадавшего в необычном ДТП. Мужчину-велосипедиста сбила бездомная собака. Как сообщает пресс-служба судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам, местный житель ехал на велосипеде, когда на дороге появилась стая бездомных собак. Одна из них кинулась наперерез велосипедисту и попала под колеса. В результате мужчина упал, сильно ударился головой об асфальт и потерял сознание. Пострадавшего обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь, а собака скрылась в неизвестном направлении. Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Пострадавший обратился в суд с иском о взыскании морального вреда к администрации Карагайского муниципального округа. По мнению мужчины, он пострадал из-за того, что органы местного самоуправления бездействовали — не отловили вовремя безнадзорных животных. Районный суд отказал в удовлетворении требований потерпевшего, однако Пермский краевой суд апелляцию удовлетворил: «Взыскать с администрации Карагайского муниципального округа в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда, расходы на лекарства и юридические услуги в размере 83,5 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба приставов на своем сайте. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

В Пермском крае судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда у администрации Карагайского муниципального округа в пользу жителя, пострадавшего в необычном ДТП. Мужчину-велосипедиста сбила бездомная собака. Как сообщает пресс-служба судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам, местный житель ехал на велосипеде, когда на дороге появилась стая бездомных собак. Одна из них кинулась наперерез велосипедисту и попала под колеса. В результате мужчина упал, сильно ударился головой об асфальт и потерял сознание. Пострадавшего обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь, а собака скрылась в неизвестном направлении. Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Пострадавший обратился в суд с иском о взыскании морального вреда к администрации Карагайского муниципального округа. По мнению мужчины, он пострадал из-за того, что органы местного самоуправления бездействовали — не отловили вовремя безнадзорных животных. Районный суд отказал в удовлетворении требований потерпевшего, однако Пермский краевой суд апелляцию удовлетворил: «Взыскать с администрации Карагайского муниципального округа в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда, расходы на лекарства и юридические услуги в размере 83,5 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба приставов на своем сайте.