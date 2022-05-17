На заводе в Петербурге загорелась подводная лодка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка
На Кронштадтском морском заводе горит подводная лодка (архивное фото) Фото:

Подводная лодка загорелась на Кронштадтском морском заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

«Горит один из отсеков подводной лодки. Спасатели в настоящий момент готовят пенную атаку», — передает телеканал со ссылкой на источник.

Причины пожара не уточняются. Информации о пострадавших нет.

Уточняется, что ранее на петербургский завод доставили первую советскую атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол». Ее подготовят и выставят в создаваемом Музее военно-морской славы.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Подводная лодка загорелась на Кронштадтском морском заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал 78.ru. «Горит один из отсеков подводной лодки. Спасатели в настоящий момент готовят пенную атаку», — передает телеканал со ссылкой на источник. Причины пожара не уточняются. Информации о пострадавших нет. Уточняется, что ранее на петербургский завод доставили первую советскую атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол». Ее подготовят и выставят в создаваемом Музее военно-морской славы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...