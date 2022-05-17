На заводе в Петербурге загорелась подводная лодка

На Кронштадтском морском заводе горит подводная лодка (архивное фото)
Подводная лодка загорелась на Кронштадтском морском заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал 78.ru.
«Горит один из отсеков подводной лодки. Спасатели в настоящий момент готовят пенную атаку», — передает телеканал со ссылкой на источник.
Причины пожара не уточняются. Информации о пострадавших нет.
Уточняется, что ранее на петербургский завод доставили первую советскую атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол». Ее подготовят и выставят в создаваемом Музее военно-морской славы.
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