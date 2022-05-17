На заводе в Петербурге загорелась подводная лодка

17 мая 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

На Кронштадтском морском заводе горит подводная лодка (архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Подводная лодка загорелась на Кронштадтском морском заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал 78.ru. «Горит один из отсеков подводной лодки. Спасатели в настоящий момент готовят пенную атаку», — передает телеканал со ссылкой на источник. Причины пожара не уточняются. Информации о пострадавших нет. Уточняется, что ранее на петербургский завод доставили первую советскую атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол». Ее подготовят и выставят в создаваемом Музее военно-морской славы. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Подводная лодка загорелась на Кронштадтском морском заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал 78.ru. «Горит один из отсеков подводной лодки. Спасатели в настоящий момент готовят пенную атаку», — передает телеканал со ссылкой на источник. Причины пожара не уточняются. Информации о пострадавших нет. Уточняется, что ранее на петербургский завод доставили первую советскую атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол». Ее подготовят и выставят в создаваемом Музее военно-морской славы.