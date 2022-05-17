Пользовательница по имени Анастасия назвала питомцев Пинаева «псинами» Фото: личная страница Владислава Пинаева во «ВКонтакте»

Жительница нижнетагильского городского округа оставила негативный комментарий под одной из фотографий главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева во «Вконтакте». Мэр с критикой не согласился и в ответном комментарии предложил встречу.

«С псинами и подушечками не согласен. Посмотрел Вашу страницу, „слегка“ удивился, вернусь из Луганска, предлагаю встретиться», — отвечает Пинаев пользователю с ником Анастасия Хараманская.

Что написала Анастасия — неизвестно, так как ее комментарий был удален. Однако в остальных написанных комментариях она приглашает мэра Нижнего Тагила к себе в гости, чтобы он приехал и посмотрел, как люди живут. «Домик-то рухнет наш скоро», — заканчивает обсуждение Анастасия.

Ранее сообщалось, что собаки Владислава Пинаева стали звездами социальных сетей. Подписчики мэра оставляют множество позитивных комментариев под фотографиями собак, мэр зачастую выкладывает фото своих любимцев в выходные дни.