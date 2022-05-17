Тагильчанка оскорбила звездных собак мэра Пинаева. «Вернусь из ЛНР, предлагаю встретиться»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пользовательница по имени Анастасия назвала питомцев Пинаева «псинами» Фото:

Жительница нижнетагильского городского округа оставила негативный комментарий под одной из фотографий главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева во «Вконтакте». Мэр с критикой не согласился и в ответном комментарии предложил встречу.

«С псинами и подушечками не согласен. Посмотрел Вашу страницу, „слегка“ удивился, вернусь из Луганска, предлагаю встретиться», — отвечает Пинаев пользователю с ником Анастасия Хараманская.

Что написала Анастасия — неизвестно, так как ее комментарий был удален. Однако в остальных написанных комментариях она приглашает мэра Нижнего Тагила к себе в гости, чтобы он приехал и посмотрел, как люди живут. «Домик-то рухнет наш скоро», — заканчивает обсуждение Анастасия.

Ранее сообщалось, что собаки Владислава Пинаева стали звездами социальных сетей. Подписчики мэра оставляют множество позитивных комментариев под фотографиями собак, мэр зачастую выкладывает фото своих любимцев в выходные дни.

Фото:
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
Жительница нижнетагильского городского округа оставила негативный комментарий под одной из фотографий главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева во «Вконтакте». Мэр с критикой не согласился и в ответном комментарии предложил встречу. «С псинами и подушечками не согласен. Посмотрел Вашу страницу, „слегка“ удивился, вернусь из Луганска, предлагаю встретиться», — отвечает Пинаев пользователю с ником Анастасия Хараманская. Что написала Анастасия — неизвестно, так как ее комментарий был удален. Однако в остальных написанных комментариях она приглашает мэра Нижнего Тагила к себе в гости, чтобы он приехал и посмотрел, как люди живут. «Домик-то рухнет наш скоро», — заканчивает обсуждение Анастасия. Ранее сообщалось, что собаки Владислава Пинаева стали звездами социальных сетей. Подписчики мэра оставляют множество позитивных комментариев под фотографиями собак, мэр зачастую выкладывает фото своих любимцев в выходные дни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...