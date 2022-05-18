Россияне смогут получать ИНН на портале «Госуслуг»

18 мая 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Получить ИНН на портале Госуслуг можно будет с 1 декабря 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, который позволяет гражданам РФ получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) на портале Госуслуг. Информация об этом появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Принять Федеральный закон „О внесении изменений в статью 84 части первой Налогового кодекса Российской федерации“ (проект № 15841-8). Направить указанный Федеральный закон в Совет Федерации», — сообщается в постановлении Госдумы РФ, опубликованном на портале. Законопроект инициирован правительство РФ. В случае одобрения Совфедом он вступит в силу с 1 декабря 2022 года. Поправки позволяют гражданам РФ подать заявление на постановку на учет в налоговом органе через сайт «Госуслуг». Оно направляется в электронной форме и подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью. Получить ИНН также можно через портал «Госуслуг». «Госуслуги» ранее внесли в список социально значимых ресурсов, благодаря этому портал стал бесплатным на территории РФ. Также в реестр попала соцсеть «ВКонтакте». Они будут доступны для россиян даже при нулевом балансе. С 2024 года планируется, что граждане будут получать на «Госуслугах» все справки, пособия и выплаты, рассказал зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, который позволяет гражданам РФ получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) на портале Госуслуг. Информация об этом появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Принять Федеральный закон „О внесении изменений в статью 84 части первой Налогового кодекса Российской федерации“ (проект № 15841-8). Направить указанный Федеральный закон в Совет Федерации», — сообщается в постановлении Госдумы РФ, опубликованном на портале. Законопроект инициирован правительство РФ. В случае одобрения Совфедом он вступит в силу с 1 декабря 2022 года. Поправки позволяют гражданам РФ подать заявление на постановку на учет в налоговом органе через сайт «Госуслуг». Оно направляется в электронной форме и подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью. Получить ИНН также можно через портал «Госуслуг». «Госуслуги» ранее внесли в список социально значимых ресурсов, благодаря этому портал стал бесплатным на территории РФ. Также в реестр попала соцсеть «ВКонтакте». Они будут доступны для россиян даже при нулевом балансе. С 2024 года планируется, что граждане будут получать на «Госуслугах» все справки, пособия и выплаты, рассказал зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.