Презентация движения «За родной Асбест» состоялась в кинотеатре «Прогресс» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Асбесте (Свердловская область) прошел форум за «За родной Асбест» с презентацией одноименного общественного движения. Площадкой мероприятия являлся местный кинотеатр «Прогресс», в котором собрался полный зал на 700 мест: представителей молодежных объединений, работников промышленных предприятий и бюджетных организаций. Жители города могли задать волнующие вопросы представителям городской власти и бизнеса.

На открытии форум глава города Наталья Тихонова объяснила, в чем суть создания общественного движения. «Всех нас объединяет одно — это неравнодушие к судьбе нашего родного города. Наш город является активным участником государственных программ, по которым мы определяем основные задачи городской власти», — сказала Тихонова. Она попросила горожан присоединяться к работе, инициировать полезные для развития территории проекты, которые власть и частные инвесторы готовы поддержать.

Это первое с начала пандемии мероприятие подобного формата, отметил заместитель председателя городской думы Асбеста Дмитрий Александрин. Объясняя участникам форума причины создания новой общественной структуры, он напомнил еще и о сложной политической повестке. «Все знают, что у нас произошло в органах власти за последние пять лет. К сожалению, гордума работала плохо и этот созыв за исключением некоторых депутатов завершает свою работу. Нам больше нельзя совершить ошибку и допустить к власти людей, отрицающих системное развитие города», — сказал вице-спикер местной думы.

Возможностью задать вопрос воспользовался специалист по работе с молодежью Молодежного досугового центра Богдан Быков. Молодой человек обратил внимание на перекрытие основного подъезда к МДЦ с улицы Пархоменко. Там всегда была асфальтированная дорожка, два года назад из-за требований антитеррористической безопасности и защиты периметра соседствующая с МДЦ школа №22 поставила забор, перекрыв дорогу. По его словам, это создает проблемы сотрудникам центра, посетителям, коммунальным или экстренным службам и местным жителям.

Депутат Думы Асбестовского городского округа, замдиректора асбестовского подразделения «ФОРЭС» Надежда Маслакова ответила на вопрос Быкова. Она заявила, что проектное решение данной проблемы уже есть. «Все эти детективные истории со сломанными замками, перерезанием через ограждения должны закончиться. Я готова помочь МДЦ, и вместе мы решим эту проблему», — сказала она.

На мероприятии были озвучены многие волнующие граждан вопросы, начиная с работы волонтерской организации и развития библиотечной сети, заканчивая поддержкой местной библиотеки. Помимо этого, асбестовцы могли задать свои вопросы и дистанционно. На входе все гости получили буклеты, где в свободном поле можно было оставить свои пожелания и просьбы. После мероприятия горожане опускали заполненные буклеты в подготовленные урны. Глава города Наталья Тихонова обещала принять и обработать все обращения и дать по ним обратную связь.

Как отметил член общественного совета при межмуниципальном отделе МВД РФ по Асбестовскому городскому округу Максим Петров, в городе создается команда, которая способна сделать Асбест лучше вне зависимости от сложностей, которые предстоят. «Я с радостью присоединяюсь к общественному движению, потому что уверен, что мы обеспечим взаимосвязь между горожанами и местной властью», — сказал он.

НКО «За Родной Асбест» создан с целью социальной поддержки проживающих на территории Асбестовского городского округа. Учредителем Фонда является публичное акционерное общество «Ураласбест».

Презентация движения «За родной Асбест» состоялась, а кинотеатре «Прогресс» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава города Наталья Тихонова объяснила, в чем суть создания общественного движения «За родной Асбест» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Во время презентации движения «За родной Асбест» асбестовцы могли задать свои вопросы лидерам общественного движения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Депутат Думы Асбестовского городского округа Надежда Маслакова присоединилась к ответам на интересующие граждан вопросы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Горожане могли задать свои вопросы с помощью буклетов, где в свободном поле можно было оставить свои пожелания и просьбы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU