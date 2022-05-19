Байден попросил Конгресс США пустить Швецию и Финляндию в НАТО 19 мая 2022 в 23:26 Размер текста - 17 + Байден направил в Конгресс США запрос на одобрение заявок Финляндии и Швеции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Администрация американского президента Джо Байдена направила в Конгресс США запрос на одобрение заявок Финляндии и Швеции по их вступлению в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. «Я направляю отчет о приеме Финляндской Республики в НАТО», — передает распространенное заявление Байдена ТАСС. Сообщается, что аналогичный документ был направлен также относительно вступления Швеции в Североатлантический альянс. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Заявку оформили в штаб-квартире Альянса. Против членства стран выступила Турция. О желании заблокировать процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии заявил президент Хорватии Зоран Миланович. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия отреагирует зеркально на вооружение НАТО, которое может быть размещено на территории стран. Администрация американского президента Джо Байдена направила в Конгресс США запрос на одобрение заявок Финляндии и Швеции по их вступлению в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. «Я направляю отчет о приеме Финляндской Республики в НАТО», — передает распространенное заявление Байдена ТАСС. Сообщается, что аналогичный документ был направлен также относительно вступления Швеции в Североатлантический альянс. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Заявку оформили в штаб-квартире Альянса. Против членства стран выступила Турция. О желании заблокировать процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии заявил президент Хорватии Зоран Миланович. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия отреагирует зеркально на вооружение НАТО, которое может быть размещено на территории стран. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям