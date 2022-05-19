Байден попросил Конгресс США пустить Швецию и Финляндию в НАТО

Администрация американского президента Джо Байдена направила в Конгресс США запрос на одобрение заявок Финляндии и Швеции по их вступлению в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«Я направляю отчет о приеме Финляндской Республики в НАТО», — передает распространенное заявление Байдена ТАСС. Сообщается, что аналогичный документ был направлен также относительно вступления Швеции в Североатлантический альянс.
Администрация американского президента Джо Байдена направила в Конгресс США запрос на одобрение заявок Финляндии и Швеции по их вступлению в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. «Я направляю отчет о приеме Финляндской Республики в НАТО», — передает распространенное заявление Байдена ТАСС. Сообщается, что аналогичный документ был направлен также относительно вступления Швеции в Североатлантический альянс. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Заявку оформили в штаб-квартире Альянса. Против членства стран выступила Турция. О желании заблокировать процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии заявил президент Хорватии Зоран Миланович. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия отреагирует зеркально на вооружение НАТО, которое может быть размещено на территории стран.