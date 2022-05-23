В Екатеринбурге хлебокомбинат «СМАК» втрое увеличит производство

24 мая 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Первая линия выпускает 100 батонов в минуту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге компания «СМАК» планируют увеличить объем выпуска продукции до 300 тонн. Сейчас первая линия выпускает до 40 тонн в сутки. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Проект реализуется при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. «Сейчас запущена первая линия мощностью 100 батонов в минуту, это 40 тонн в сутки, после завершения первого этапа инвестиционного проекта объем выпуска увеличим до 80 тонн в сутки. Вся же новая производственная площадка при ее полном освоении способна будет производить более 300 тонн продукции в сутки», — говорит директор предприятия Владилен Фуфаров. Проект создания производственно-логистического комплекса «Смак» реализуется при поддержке губернатора Евгения Куйвашева с 2019 года. «С 2023 года предприятие будет иметь возможность получить инвестиционный налоговый вычет в размере до 50% инвестиционных затрат. В настоящее время инвестиции превысили 4 миллиарда рублей, уже создано 156 рабочих мест», — отметила исполняющая обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова. «Процессы на новом предприятии полностью автоматизированы. В настоящее время решаются вопросы по присоединению производственной площадки к транспортной инфраструктуре. Ожидается, что основные мощности завода начнут работать в текущем году», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Свердловская область получила 79 миллионов рублей, которые пойдут на борьбу с ростом цен на хлеб. В целом, правительство РФ выделило регионам 2,5 миллиарда рублей на стабилизацию стоимости хлебобулочных изделий.

В Екатеринбурге компания «СМАК» планируют увеличить объем выпуска продукции до 300 тонн. Сейчас первая линия выпускает до 40 тонн в сутки. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Проект реализуется при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. «Сейчас запущена первая линия мощностью 100 батонов в минуту, это 40 тонн в сутки, после завершения первого этапа инвестиционного проекта объем выпуска увеличим до 80 тонн в сутки. Вся же новая производственная площадка при ее полном освоении способна будет производить более 300 тонн продукции в сутки», — говорит директор предприятия Владилен Фуфаров. Проект создания производственно-логистического комплекса «Смак» реализуется при поддержке губернатора Евгения Куйвашева с 2019 года. «С 2023 года предприятие будет иметь возможность получить инвестиционный налоговый вычет в размере до 50% инвестиционных затрат. В настоящее время инвестиции превысили 4 миллиарда рублей, уже создано 156 рабочих мест», — отметила исполняющая обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова. «Процессы на новом предприятии полностью автоматизированы. В настоящее время решаются вопросы по присоединению производственной площадки к транспортной инфраструктуре. Ожидается, что основные мощности завода начнут работать в текущем году», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Свердловская область получила 79 миллионов рублей, которые пойдут на борьбу с ростом цен на хлеб. В целом, правительство РФ выделило регионам 2,5 миллиарда рублей на стабилизацию стоимости хлебобулочных изделий.