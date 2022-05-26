Бывший пермский депутат Госдумы пытается выйти из СИЗО

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Суд над депутатом Госдумы Бурнашовым. Пермь, бурнашов алексей
Адвокат Алексея Бурнашова подала апелляционную жалобу на приговор суда Фото:

Экс-депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов, приговоренный к колонии, подал апелляционную жалобу на решение суда. Его защита считает, что приговор бывшему депутату был слишком суровым.

«Суть апелляционной жалобы в том, что имеются процессуальные нарушения по порядку возбуждения уголовного дела, а также излишне суровый приговор, который, как мы считаем, связан с политической деятельностью Бурнашова», — приводит «Звезда» слова защитника Бурнашова Натальи Турунцевой. В беседе с корреспондентом URA.RU Турунцева заявила, что не уполномочена давать какие-либо комментарии относительно оспаривания итогов приговора.

Алексей Бурнашов был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Обвинение запрашивало для Бурнашова пять лет колонии общего режима.

В июле 2021 года автомобиль, за рулем которого находился бывший депутат, был остановлен сотрудниками ДПС. При общении с полицейскими Бурнашов вел себя агрессивно, ударил одного из сотрудников, пытался укусить за ухо и обвинил в вымогательстве взятки. Позже он принес им свои извинения, а на суде просил оставить на свободе в связи с активной общественной деятельностью.

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Экс-депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов, приговоренный к колонии, подал апелляционную жалобу на решение суда. Его защита считает, что приговор бывшему депутату был слишком суровым. «Суть апелляционной жалобы в том, что имеются процессуальные нарушения по порядку возбуждения уголовного дела, а также излишне суровый приговор, который, как мы считаем, связан с политической деятельностью Бурнашова», — приводит «Звезда» слова защитника Бурнашова Натальи Турунцевой. В беседе с корреспондентом URA.RU Турунцева заявила, что не уполномочена давать какие-либо комментарии относительно оспаривания итогов приговора. Алексей Бурнашов был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Обвинение запрашивало для Бурнашова пять лет колонии общего режима. В июле 2021 года автомобиль, за рулем которого находился бывший депутат, был остановлен сотрудниками ДПС. При общении с полицейскими Бурнашов вел себя агрессивно, ударил одного из сотрудников, пытался укусить за ухо и обвинил в вымогательстве взятки. Позже он принес им свои извинения, а на суде просил оставить на свободе в связи с активной общественной деятельностью.
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