29 мая 2022

Пропавшую пенсионерку из Нижнего Тагила нашли мертвой

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело женщины в лесу обнаружили прохожие Фото:

Пенсионерку Венеру Тополову из Нижнего Тагила, пропавшую 7 мая, нашли мертвой в лесной полосе. Как сообщили URA.RU в городской полиции, смерть 66-летней женщины не связана с криминалом.

«Тело женщины без признаков насильственной смерти обнаружили прохожие в лесной полосе. Личность установлена, материалы переданы в Следственный комитет», — рассказали в полиции Нижнего Тагила.

Об исчезновении Тополовой стало известно 11 мая. За три дня до этого она ушла из дома и перестала выходить на связь. Ее поисками занимались волонтеры отряда «Лиза Алерт».

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Пенсионерку Венеру Тополову из Нижнего Тагила, пропавшую 7 мая, нашли мертвой в лесной полосе. Как сообщили URA.RU в городской полиции, смерть 66-летней женщины не связана с криминалом. «Тело женщины без признаков насильственной смерти обнаружили прохожие в лесной полосе. Личность установлена, материалы переданы в Следственный комитет», — рассказали в полиции Нижнего Тагила. Об исчезновении Тополовой стало известно 11 мая. За три дня до этого она ушла из дома и перестала выходить на связь. Ее поисками занимались волонтеры отряда «Лиза Алерт».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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