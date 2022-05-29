Пропавшую пенсионерку из Нижнего Тагила нашли мертвой

Тело женщины в лесу обнаружили прохожие
Пенсионерку Венеру Тополову из Нижнего Тагила, пропавшую 7 мая, нашли мертвой в лесной полосе. Как сообщили URA.RU в городской полиции, смерть 66-летней женщины не связана с криминалом.
«Тело женщины без признаков насильственной смерти обнаружили прохожие в лесной полосе. Личность установлена, материалы переданы в Следственный комитет», — рассказали в полиции Нижнего Тагила.
Об исчезновении Тополовой стало известно 11 мая. За три дня до этого она ушла из дома и перестала выходить на связь. Ее поисками занимались волонтеры отряда «Лиза Алерт».
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