Пропавшую пенсионерку из Нижнего Тагила нашли мертвой

Тело женщины в лесу обнаружили прохожие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пенсионерку Венеру Тополову из Нижнего Тагила, пропавшую 7 мая, нашли мертвой в лесной полосе. Как сообщили URA.RU в городской полиции, смерть 66-летней женщины не связана с криминалом.

«Тело женщины без признаков насильственной смерти обнаружили прохожие в лесной полосе. Личность установлена, материалы переданы в Следственный комитет», — рассказали в полиции Нижнего Тагила.

Об исчезновении Тополовой стало известно 11 мая. За три дня до этого она ушла из дома и перестала выходить на связь. Ее поисками занимались волонтеры отряда «Лиза Алерт».