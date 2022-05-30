Челябинцев позвали обсудить реконструкцию цинкового завода

В АО «ЧЦЗ» проведут реконструкцию промывного отделения сернокислотного цеха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Реконструкцию промышленного цеха Челябинского цинкового завода обсудят в Челябинске 22 июня. Как сообщается на сайте мэрии областного центра, к участию в мероприятии пригласили горожан.

«АО «Челябинский цинковый завод» и администрация Челябинска сообщают о начале общественных обсуждений проектной документации «Промывное отделение СКЦ. Реконструкция», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду». Цель реконструкции цеха — снижение содержания загрязняющей ртути в отходящих газах обжиговых печей, а также дальнейшая реализация товарной серной кислоты с низким содержанием ртути», — говорится на сайте мэрии.

Благодаря реконструкции будет усилена степень очитки газов, что улучшит качество товарно-серной кислоты. Проект предусматривает замену оросительных устройств, насосного и теплообменного оборудования второй промывочной башни цеха. В связи с чем будут увеличивать высоту здания и усиливать фундамент конструкции.

«Это будет глобальная реконструкция промывного отделения сернокислотного цеха. Функция промывного отделения — это очистка газов от примесей с целью получения товарно-серной кислоты», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.

Материалы реконструкции появятся 2 июня в центральной проходной ЧЦЗ. Обсуждение состоится 22 июня в актовом зале заводоуправления. После общественных слушаний проект будет отправлен на государственную экологическую экспертизу.

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