Челябинцев позвали обсудить реконструкцию цинкового завода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Алексея Текслера на ПАО «Челябинский цинковый завод» и участие в открытии кислородной станции. Челябинск, угмк, челябинский цинковый завод
В АО «ЧЦЗ» проведут реконструкцию промывного отделения сернокислотного цеха Фото:

Реконструкцию промышленного цеха Челябинского цинкового завода обсудят в Челябинске 22 июня. Как сообщается на сайте мэрии областного центра, к участию в мероприятии пригласили горожан.

«АО «Челябинский цинковый завод» и администрация Челябинска сообщают о начале общественных обсуждений проектной документации «Промывное отделение СКЦ. Реконструкция», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду». Цель реконструкции цеха — снижение содержания загрязняющей ртути в отходящих газах обжиговых печей, а также дальнейшая реализация товарной серной кислоты с низким содержанием ртути», — говорится на сайте мэрии.

Благодаря реконструкции будет усилена степень очитки газов, что улучшит качество товарно-серной кислоты. Проект предусматривает замену оросительных устройств, насосного и теплообменного оборудования второй промывочной башни цеха. В связи с чем будут увеличивать высоту здания и усиливать фундамент конструкции.

«Это будет глобальная реконструкция промывного отделения сернокислотного цеха. Функция промывного отделения — это очистка газов от примесей с целью получения товарно-серной кислоты», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.

Материалы реконструкции появятся 2 июня в центральной проходной ЧЦЗ. Обсуждение состоится 22 июня в актовом зале заводоуправления. После общественных слушаний проект будет отправлен на государственную экологическую экспертизу.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог», будьте в курсе всех важных событий.

Реконструкцию промышленного цеха Челябинского цинкового завода обсудят в Челябинске 22 июня. Как сообщается на сайте мэрии областного центра, к участию в мероприятии пригласили горожан. «АО «Челябинский цинковый завод» и администрация Челябинска сообщают о начале общественных обсуждений проектной документации «Промывное отделение СКЦ. Реконструкция», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду». Цель реконструкции цеха — снижение содержания загрязняющей ртути в отходящих газах обжиговых печей, а также дальнейшая реализация товарной серной кислоты с низким содержанием ртути», — говорится на сайте мэрии. Благодаря реконструкции будет усилена степень очитки газов, что улучшит качество товарно-серной кислоты. Проект предусматривает замену оросительных устройств, насосного и теплообменного оборудования второй промывочной башни цеха. В связи с чем будут увеличивать высоту здания и усиливать фундамент конструкции. «Это будет глобальная реконструкция промывного отделения сернокислотного цеха. Функция промывного отделения — это очистка газов от примесей с целью получения товарно-серной кислоты», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. Материалы реконструкции появятся 2 июня в центральной проходной ЧЦЗ. Обсуждение состоится 22 июня в актовом зале заводоуправления. После общественных слушаний проект будет отправлен на государственную экологическую экспертизу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...