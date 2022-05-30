В Москве заочно арестовали командиров ВСУ за пытки над русскими

30 мая 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Андрей Поляков и Алексей Махов заочно арестованы Басманным судом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Москве санкционировали заочный арест командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые принимали участие в пытках над российскими военными. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. «Постановлениями Басманного районного суда Москвы Поляков Андрей Олегович и Махов Алексей Владимирович, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ и ст. 357 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ. Они объявлены в международный розыск», — передает ТАСС сообщение пресс-службы суда. Ранее Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел по факту пыток над российскими военными. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что к пыткам причастны не только националисты, но и бойцы ВСУ. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины по приказу президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ заявил, что приоритетная цель армии — не допустить жертв среди мирного населения. В военном ведомстве также показали несколько роликов об условиях содержания украинских пленных. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Москве санкционировали заочный арест командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые принимали участие в пытках над российскими военными. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. «Постановлениями Басманного районного суда Москвы Поляков Андрей Олегович и Махов Алексей Владимирович, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ и ст. 357 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ. Они объявлены в международный розыск», — передает ТАСС сообщение пресс-службы суда. Ранее Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел по факту пыток над российскими военными. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что к пыткам причастны не только националисты, но и бойцы ВСУ. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины по приказу президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ заявил, что приоритетная цель армии — не допустить жертв среди мирного населения. В военном ведомстве также показали несколько роликов об условиях содержания украинских пленных.