Глава ДНР: ВСУ причастны к пыткам наряду с нацистами из «Азова»*

27 мая 2022 в 05:59 Размер текста - 17 +

ВСУ причастны к пыткам не меньше, чем националисты из «Азова», уверен Денис Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военнослужащие замешаны в совершении чудовищных преступлений не меньше, чем участники националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «К сожалению, у нас есть свидетельства о том, что некоторые представители ВСУ совершали не менее ужасные и чудовищные преступления, связанные с пытками, изнасилованиями, с садистскими убийствами и прочим. Похлеще, может быть, где-то, чем отдельные представители «Азова», — сказал Пушилин в интервью РИА «Новости». Политик отказался пересказывать «шокирующие» преступления в которых активно участвовали украинские военнослужащие. «Это все, что не поддается логике здорового человека, со здоровой психикой», — подчеркнул он. Глава ДНР также сообщил, что суд оценит все преступления с точки зрения законодательства РФ, совершенные со стороны ВСУ. В ходе зачистки и освобождения украинских территорий российскими войсками было найдено множество страшных доказательств существования в ВСУ нацизма. Кроме того, на Украине националистические подразделения входят в состав войсковых частей украинской армии. Один из таких нацбатов — запрещенная на территории РФ экстремистская организация «Азов». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он отметил, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация территории. После этого стало появляться все больше свидетельств того, что украинские националисты убивают мирных жителей, нанося удары как по отдельным гражданам, так и по общественным объектам. Гражданские, которым удалось выбраться из-под контроля боевиков, рассказывали, как националисты угрожали им расстрелом, использовали их как живой щит, а также забирали еду, вещи и драгоценности. *Батальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские военнослужащие замешаны в совершении чудовищных преступлений не меньше, чем участники националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «К сожалению, у нас есть свидетельства о том, что некоторые представители ВСУ совершали не менее ужасные и чудовищные преступления, связанные с пытками, изнасилованиями, с садистскими убийствами и прочим. Похлеще, может быть, где-то, чем отдельные представители «Азова», — сказал Пушилин в интервью РИА «Новости». Политик отказался пересказывать «шокирующие» преступления в которых активно участвовали украинские военнослужащие. «Это все, что не поддается логике здорового человека, со здоровой психикой», — подчеркнул он. Глава ДНР также сообщил, что суд оценит все преступления с точки зрения законодательства РФ, совершенные со стороны ВСУ. В ходе зачистки и освобождения украинских территорий российскими войсками было найдено множество страшных доказательств существования в ВСУ нацизма. Кроме того, на Украине националистические подразделения входят в состав войсковых частей украинской армии. Один из таких нацбатов — запрещенная на территории РФ экстремистская организация «Азов». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он отметил, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация территории. После этого стало появляться все больше свидетельств того, что украинские националисты убивают мирных жителей, нанося удары как по отдельным гражданам, так и по общественным объектам. Гражданские, которым удалось выбраться из-под контроля боевиков, рассказывали, как националисты угрожали им расстрелом, использовали их как живой щит, а также забирали еду, вещи и драгоценности. *Батальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в РФ.