Сотрудники ГИБДД Челябинской области выявили 40 нарушений в автомобилях (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ГИБДД Челябинской области пресекла мероприятие клуба любителей заниженных машин «Без Посадки Авто Нет» (БПАН). Как сообщили URA.RU в пресс-службе госавтоинспекции, по результатам проверки автомобилей участников мероприятия, выявлено 40 правонарушений.

«Молодые граждане из городов Челябинской области организовали несанкционированное мероприятие автолюбителей „БПАН“ на своих транспортных средствах. Молодые люди управляли транспортными средствами с техническими неисправностями: заниженный клиренс автомобиля, установка на лобовом и боковых стеклах автомобиля пленки, не соответствующей требованиям ГОСТ, а также с изменением в конструкцию транспортного средства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

В ведомстве добавили, что всего сотрудники госавтоинспекции выявили 40 правонарушений. Среди них 15 нарушений — заниженный клиренс, четыре — тонировка, 11 — отсутствие страхового полиса ОСАГО.

Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области