В Перми подорожало строительство американского отеля

Сдача отеля Hilton запланирована на 2023 год Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Цена строительства отеля американской компании Hilton на набережной Перми увеличилась на 10-15%. Ранее проект стоил около 1 млрд рублей. Об этом заявил глава компании-инвестора ООО «Аквавита» Максим Федотов.

«Изначальная стоимость реализации проекта составляла около 1 млрд рублей, сейчас, ввиду роста цен, сумма увеличилась на 10-15%», — сообщает «ТАСС» со ссылкой на слова Федотова. Сейчас здание гостиницы строится уже на уровне второго этажа, также на 60% завершена пристраиваемая часть.

Отель Hilton на 130 номеров строится на месте бывшего ЖК «Делта» по адресу ул. Окулова, 14. В 15-этажной гостинице будет также конференц-зал, спа-зона, фитнес-центр и ресторан. Сдача объекта запланирована на 2023 год, ввод в эксплуатацию — на 2024 год.