В Екатеринбурге из пруда выловили пакет с пистолетом и патронами

Пакет с пистолетом обнаружил молодой человек, который охотился за металлом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в районе плотины Патрушихинского пруда сотрудники полиции обнаружили пакет с патронами и оружием. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Обнаруженные предметы были изъяты сотрудниками полиции территориального ОВД для направления их на экспертизу. По данному факту проводятся проверочные мероприятия в порядке статьи 144—145 УПК РФ. По их итогам представители МВД примут обоснованное решение. С большой долей вероятности можно предположить, что хозяин заначки избавился от нее, чтобы не стать фигурантом уголовного дела», — сообщил Горелых.

Как сообщил читатель E1, пакет с пистолетом вытянул молодой человек, который занимался поиском металла. В пакете было огнестрельное оружие, полицейское удостоверение и патроны.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Ново-Тихвинского женского монастыря в Екатеринбурге были обнаружены человеческие останки во время коммунальных работ. Руководство рабочих распорядилось не разглашать подробности произошедшего. По словам сотрудников храма, на этой территории всегда было кладбище и там хоронили людей.