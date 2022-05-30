30 мая 2022

В Екатеринбурге из пруда выловили пакет с пистолетом и патронами

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня защиты детей в Историческом сквере. Екатеринбург, табельное оружие, пистолет макарова, огнестрельное оружие
Пакет с пистолетом обнаружил молодой человек, который охотился за металлом Фото:

В Екатеринбурге в районе плотины Патрушихинского пруда сотрудники полиции обнаружили пакет с патронами и оружием. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Обнаруженные предметы были изъяты сотрудниками полиции территориального ОВД для направления их на экспертизу. По данному факту проводятся проверочные мероприятия в порядке статьи 144—145 УПК РФ. По их итогам представители МВД примут обоснованное решение. С большой долей вероятности можно предположить, что хозяин заначки избавился от нее, чтобы не стать фигурантом уголовного дела», — сообщил Горелых.

Как сообщил читатель E1, пакет с пистолетом вытянул молодой человек, который занимался поиском металла. В пакете было огнестрельное оружие, полицейское удостоверение и патроны.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Ново-Тихвинского женского монастыря в Екатеринбурге были обнаружены человеческие останки во время коммунальных работ. Руководство рабочих распорядилось не разглашать подробности произошедшего. По словам сотрудников храма, на этой территории всегда было кладбище и там хоронили людей.

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В Екатеринбурге в районе плотины Патрушихинского пруда сотрудники полиции обнаружили пакет с патронами и оружием. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Обнаруженные предметы были изъяты сотрудниками полиции территориального ОВД для направления их на экспертизу. По данному факту проводятся проверочные мероприятия в порядке статьи 144—145 УПК РФ. По их итогам представители МВД примут обоснованное решение. С большой долей вероятности можно предположить, что хозяин заначки избавился от нее, чтобы не стать фигурантом уголовного дела», — сообщил Горелых. Как сообщил читатель E1, пакет с пистолетом вытянул молодой человек, который занимался поиском металла. В пакете было огнестрельное оружие, полицейское удостоверение и патроны. Ранее URA.RU сообщало, что на территории Ново-Тихвинского женского монастыря в Екатеринбурге были обнаружены человеческие останки во время коммунальных работ. Руководство рабочих распорядилось не разглашать подробности произошедшего. По словам сотрудников храма, на этой территории всегда было кладбище и там хоронили людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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