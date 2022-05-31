Медведев: Запад ненавидит россиян, а не Путина. «Омерзительно»

31 мая 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев высказался о санкциях против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции Запада наносят удар по простым гражданам, а не по президенту РФ Владимиру Путину и политическому руководству страны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Кого все-таки хотели наказать их авторы? Президента, политическое и военное руководство страны? Нет. Это очевидно. Вывод напрашивается отвратительный — эти санкции направлены именно против народа России», — написал Медведев в своем telegram-канале. Медведев считает, что на Западе ненавидят россиян и их культуру. Бизнесмены понесли значительные издержки от конфискации имущества, но для них это не фатально, отметил Медведев. Санкции направлены на жителей РФ, считает он. По его словам, заморозка активов Центробанка нужна для удара по экономике, ослабления рубля, роста инфляции и цен в магазинах, что влияет на простых граждан. Эмбарго на российскую нефть ввели для уменьшения доходов бюджета, чтобы государство отказалось от социальных обязательств, что ударит по налогоплательщикам, а не по верхушке власти, заявил Медведев. «Эта ненависть омерзительна и иррациональна. Но это не значит, что мы должны смириться с ней. Просто нужно сделать все необходимые выводы на будущее. Помнить о таком отношении к нам и не прощать», — высказался зампредседателя Совбеза РФ. Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является «отмена России» и ее культуры. Евросоюз ввел частичный запрет на импорт нефти из РФ. Западные страны заморозили валютные резервы РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Санкции Запада наносят удар по простым гражданам, а не по президенту РФ Владимиру Путину и политическому руководству страны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Кого все-таки хотели наказать их авторы? Президента, политическое и военное руководство страны? Нет. Это очевидно. Вывод напрашивается отвратительный — эти санкции направлены именно против народа России», — написал Медведев в своем telegram-канале. Медведев считает, что на Западе ненавидят россиян и их культуру. Бизнесмены понесли значительные издержки от конфискации имущества, но для них это не фатально, отметил Медведев. Санкции направлены на жителей РФ, считает он. По его словам, заморозка активов Центробанка нужна для удара по экономике, ослабления рубля, роста инфляции и цен в магазинах, что влияет на простых граждан. Эмбарго на российскую нефть ввели для уменьшения доходов бюджета, чтобы государство отказалось от социальных обязательств, что ударит по налогоплательщикам, а не по верхушке власти, заявил Медведев. «Эта ненависть омерзительна и иррациональна. Но это не значит, что мы должны смириться с ней. Просто нужно сделать все необходимые выводы на будущее. Помнить о таком отношении к нам и не прощать», — высказался зампредседателя Совбеза РФ. Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является «отмена России» и ее культуры. Евросоюз ввел частичный запрет на импорт нефти из РФ. Западные страны заморозили валютные резервы РФ.