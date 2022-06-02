В жутком ДТП под Екатеринбургом погибла челябинская пенсионерка

Утром 3 июня на 165-м километре трассы М-5 — в районе Сысерти (пригород Екатеринбурга) произошло страшное ДТП, в котором сгорела 62-летняя уроженка Снежинска (Челябинская область). В обстоятельствах аварии сейчас разбирается ГИБДД.
Но уже сейчас известно, что за рулем находился 47-летний мужчина. В какой-то момент он потерял контроль, его автомобиль — Haima 3 — врезался в барьер, перевернулся и загорелся. «В результате аварии водитель автомобиля получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован в МАУ ЦГКБ №23 Екатеринбурга. 62-летняя женщина-пассажир сгорела в автомобиле», — рассказали в ведомстве.
Полиции также удалось установить, что водитель имеет 18-летний стаж вождения, и за это время нарушал правила лишь однажды. В момент аварии он и пассажирка были пристегнуты.
«На месте происшествия сотрудниками ГИБДД и следственной-оперативной группой проведены замеры, осмотр транспортных средств, места происшествия, обследование состояния улично-дорожной сети, составлены процессуальные документы. По факту ДТП ведется расследование, в ходе которого будут проведены различные экспертизы и установлено, в каком состоянии водитель управлял транспортным средством», — добавили в ГИБДД.
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Утром 3 июня на 165-м километре трассы М-5 — в районе Сысерти (пригород Екатеринбурга) произошло страшное ДТП, в котором сгорела 62-летняя уроженка Снежинска (Челябинская область). В обстоятельствах аварии сейчас разбирается ГИБДД. Но уже сейчас известно, что за рулем находился 47-летний мужчина. В какой-то момент он потерял контроль, его автомобиль — Haima 3 — врезался в барьер, перевернулся и загорелся. «В результате аварии водитель автомобиля получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован в МАУ ЦГКБ №23 Екатеринбурга. 62-летняя женщина-пассажир сгорела в автомобиле», — рассказали в ведомстве. Полиции также удалось установить, что водитель имеет 18-летний стаж вождения, и за это время нарушал правила лишь однажды. В момент аварии он и пассажирка были пристегнуты. «На месте происшествия сотрудниками ГИБДД и следственной-оперативной группой проведены замеры, осмотр транспортных средств, места происшествия, обследование состояния улично-дорожной сети, составлены процессуальные документы. По факту ДТП ведется расследование, в ходе которого будут проведены различные экспертизы и установлено, в каком состоянии водитель управлял транспортным средством», — добавили в ГИБДД.