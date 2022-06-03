Клава Кока показала отрывок нового клипа. Видео

03 июня 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Клава Кока презентует новый клип 9 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU Певица Клава Кока, которая является уроженкой Екатеринбурга, показала еще один кусочек своего нового клипа, который она сняла в конце мая. Тизер девушка выложила в своей социальной сети. «9 июня вместе с клипом. Ждем?» — подписала видео певица. Новый трек носит название «Бумеранг». В новом отрывке клипа Клава Кока в наряде в стиле 90-х, сидя на скамейке, исполняет танцевальную связку, которую призывает повторять своих поклонников в социальных сетях. Ранее певица из Екатеринбурга Клава Кока выложила у себя в соцсетях первый отрывок клипа к новой песне «Бумеранг». Трек посвящен парням, которые «втирают дичь». Также она рассказывала, что перед тем, как отправиться на съемки клипа, ей пришлось посидеть под капельницей, а во время съемочного процесса — зачитать рэп. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Певица Клава Кока, которая является уроженкой Екатеринбурга, показала еще один кусочек своего нового клипа, который она сняла в конце мая. Тизер девушка выложила в своей социальной сети. «9 июня вместе с клипом. Ждем?» — подписала видео певица. Новый трек носит название «Бумеранг». В новом отрывке клипа Клава Кока в наряде в стиле 90-х, сидя на скамейке, исполняет танцевальную связку, которую призывает повторять своих поклонников в социальных сетях. Ранее певица из Екатеринбурга Клава Кока выложила у себя в соцсетях первый отрывок клипа к новой песне «Бумеранг». Трек посвящен парням, которые «втирают дичь». Также она рассказывала, что перед тем, как отправиться на съемки клипа, ей пришлось посидеть под капельницей, а во время съемочного процесса — зачитать рэп.