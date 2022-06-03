03 июня 2022

В Подмосковье нашли убитой дочь чиновника из Минстроя

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Заброшенная больница в Зеленой Роще. Екатеринбург, заброшенная больница, заброшенное здание, заброшка
Тело девушки с ножевым ранением нашли в заброшенном здании Фото:

В Подмосковье убита дочь замминистра по строительству региона Марата Сибатулина. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

«В убийстве 17-летней Евы подозревается ее знакомый, Кирилл Юрчиков. Тело девушки с ножевым ранением нашли в заброшенном здании в Одинцовском районе», — пишет Baza.

Сообщается, что девушка во время прогулки с друзьями встретила одноклассника Кирилла Юрчикова. Он предложил им сходить в заброшенный в лесу дом. Затем друзья ушли, а Ева осталась в заброшенной постройке с Кириллом. Позже ребята вернулись и обнаружили тело Евы с ножевым ранением.

Ранее сообщалось, что в Москве на Комсомольском проспекте было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями, сообщает официальный telegram-канал прокуратуры Москвы. Убитым оказался бизнесмен Оганес Камарян, который разыскивался полицией Армении с 2013 года.

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В Подмосковье убита дочь замминистра по строительству региона Марата Сибатулина. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. «В убийстве 17-летней Евы подозревается ее знакомый, Кирилл Юрчиков. Тело девушки с ножевым ранением нашли в заброшенном здании в Одинцовском районе», — пишет Baza. Сообщается, что девушка во время прогулки с друзьями встретила одноклассника Кирилла Юрчикова. Он предложил им сходить в заброшенный в лесу дом. Затем друзья ушли, а Ева осталась в заброшенной постройке с Кириллом. Позже ребята вернулись и обнаружили тело Евы с ножевым ранением. Ранее сообщалось, что в Москве на Комсомольском проспекте было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями, сообщает официальный telegram-канал прокуратуры Москвы. Убитым оказался бизнесмен Оганес Камарян, который разыскивался полицией Армении с 2013 года.
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