В Подмосковье нашли убитой дочь чиновника из Минстроя

04 июня 2022 в 02:46 Размер текста - 17 +

Тело девушки с ножевым ранением нашли в заброшенном здании Фото: Размик Закарян © URA.RU В Подмосковье убита дочь замминистра по строительству региона Марата Сибатулина. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. «В убийстве 17-летней Евы подозревается ее знакомый, Кирилл Юрчиков. Тело девушки с ножевым ранением нашли в заброшенном здании в Одинцовском районе», — пишет Baza. Сообщается, что девушка во время прогулки с друзьями встретила одноклассника Кирилла Юрчикова. Он предложил им сходить в заброшенный в лесу дом. Затем друзья ушли, а Ева осталась в заброшенной постройке с Кириллом. Позже ребята вернулись и обнаружили тело Евы с ножевым ранением. Ранее сообщалось, что в Москве на Комсомольском проспекте было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями, сообщает официальный telegram-канал прокуратуры Москвы. Убитым оказался бизнесмен Оганес Камарян, который разыскивался полицией Армении с 2013 года. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В Подмосковье убита дочь замминистра по строительству региона Марата Сибатулина. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. «В убийстве 17-летней Евы подозревается ее знакомый, Кирилл Юрчиков. Тело девушки с ножевым ранением нашли в заброшенном здании в Одинцовском районе», — пишет Baza. Сообщается, что девушка во время прогулки с друзьями встретила одноклассника Кирилла Юрчикова. Он предложил им сходить в заброшенный в лесу дом. Затем друзья ушли, а Ева осталась в заброшенной постройке с Кириллом. Позже ребята вернулись и обнаружили тело Евы с ножевым ранением. Ранее сообщалось, что в Москве на Комсомольском проспекте было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями, сообщает официальный telegram-канал прокуратуры Москвы. Убитым оказался бизнесмен Оганес Камарян, который разыскивался полицией Армении с 2013 года.