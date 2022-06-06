Свердловская область подготовила команду для поездки в Крым

Свердловчане примут участие на молодежном фестивале «Таврида» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловскую область представит 71 человек на молодежном фестивале «Таврида» в Крыму. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

«В Крыму 12 июня стартует восьмой образовательный сезон арт-кластера с участием молодых деятелей культуры и искусств в возрасте от 18 до 35 лет. Свердловскую область на старте фестиваля представит 71 человек», — сказано в сообщении.

Образовательные заезды являются ключевой площадкой для творческой молодежи России. Итоговым продуктом всех арт-школ станет театрализованное представление «Кириллица». В основу сюжета лягут «Новые сказки народов России», написанные участниками арт-школы русского языка и современной литературы. Постановка «Кириллица» будет включена в основную программу фестиваля «Таврида.АРТ».

Ранее URA.RU писало, что в Крыму с 15 по 19 августа пройдет фестиваль «Таврида.АРТ». Он призван показать значимость русской культуры и единства народов России.