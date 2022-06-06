Свердловчанка получила 1,5 млн от туристов за фальшивые путевки

06 июня 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Туристы давали женщине деньги, но не получали свои путевки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Работница одного из екатеринбургских туристических агентств на протяжении девяти лет брала деньги за путевки, но не выполняла свои обязательства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В результате незаконных действий обвиняемой восьми потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что женщина, предположительно, обманывала клиентов с 2013 года. По версии следствия, она брала у туристов деньги за путевку, тратила их на себя и ничего не возвращала клиентам. При этом она убеждала жертв, что их путешествие состоится. Дело свердловчанки рассмотрят в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Работница одного из екатеринбургских туристических агентств на протяжении девяти лет брала деньги за путевки, но не выполняла свои обязательства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В результате незаконных действий обвиняемой восьми потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что женщина, предположительно, обманывала клиентов с 2013 года. По версии следствия, она брала у туристов деньги за путевку, тратила их на себя и ничего не возвращала клиентам. При этом она убеждала жертв, что их путешествие состоится. Дело свердловчанки рассмотрят в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга.