Свердловчанка получила 1,5 млн от туристов за фальшивые путевки

Работница одного из екатеринбургских туристических агентств на протяжении девяти лет брала деньги за путевки, но не выполняла свои обязательства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«В результате незаконных действий обвиняемой восьми потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что женщина, предположительно, обманывала клиентов с 2013 года.
По версии следствия, она брала у туристов деньги за путевку, тратила их на себя и ничего не возвращала клиентам. При этом она убеждала жертв, что их путешествие состоится. Дело свердловчанки рассмотрят в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга.
Работница одного из екатеринбургских туристических агентств на протяжении девяти лет брала деньги за путевки, но не выполняла свои обязательства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В результате незаконных действий обвиняемой восьми потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что женщина, предположительно, обманывала клиентов с 2013 года. По версии следствия, она брала у туристов деньги за путевку, тратила их на себя и ничего не возвращала клиентам. При этом она убеждала жертв, что их путешествие состоится. Дело свердловчанки рассмотрят в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга.