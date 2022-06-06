Свердловчанка получила 1,5 млн от туристов за фальшивые путевки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги, передача денег
Туристы давали женщине деньги, но не получали свои путевки Фото:

Работница одного из екатеринбургских туристических агентств на протяжении девяти лет брала деньги за путевки, но не выполняла свои обязательства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В результате незаконных действий обвиняемой восьми потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что женщина, предположительно, обманывала клиентов с 2013 года.

По версии следствия, она брала у туристов деньги за путевку, тратила их на себя и ничего не возвращала клиентам. При этом она убеждала жертв, что их путешествие состоится. Дело свердловчанки рассмотрят в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Работница одного из екатеринбургских туристических агентств на протяжении девяти лет брала деньги за путевки, но не выполняла свои обязательства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В результате незаконных действий обвиняемой восьми потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что женщина, предположительно, обманывала клиентов с 2013 года. По версии следствия, она брала у туристов деньги за путевку, тратила их на себя и ничего не возвращала клиентам. При этом она убеждала жертв, что их путешествие состоится. Дело свердловчанки рассмотрят в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...