В Челябинске посадили шесть самолетов, летевших в Екатеринбург

09 июня 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

Самолеты приземлились на запасном аэродроме (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за густого тумана шесть самолетов, летевших в Екатеринбург, 9 июня совершили вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиапредприятия. «Екатеринбург сегодня накрыл туман и шесть самолетов из аэропорта Кольцово направили на запасной аэродром в Челябинск. Сейчас все эти самолеты улетели обратно и мы работаем в штатном режиме», — отметили в пресс-службе. Ранее стало известно, что из-за сильного тумана диспетчеры Екатеринбурга отправляли самолеты в соседние города. В пресс-службе Кольцово подтвердили, что восемь рейсов ушли на запасные аэродромы в Челябинск и Тюмень. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Из-за густого тумана шесть самолетов, летевших в Екатеринбург, 9 июня совершили вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиапредприятия. «Екатеринбург сегодня накрыл туман и шесть самолетов из аэропорта Кольцово направили на запасной аэродром в Челябинск. Сейчас все эти самолеты улетели обратно и мы работаем в штатном режиме», — отметили в пресс-службе. Ранее стало известно, что из-за сильного тумана диспетчеры Екатеринбурга отправляли самолеты в соседние города. В пресс-службе Кольцово подтвердили, что восемь рейсов ушли на запасные аэродромы в Челябинск и Тюмень.