В Челябинске посадили шесть самолетов, летевших в Екатеринбург

Самолеты приземлились на запасном аэродроме (фото из архива)
Из-за густого тумана шесть самолетов, летевших в Екатеринбург, 9 июня совершили вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиапредприятия.
«Екатеринбург сегодня накрыл туман и шесть самолетов из аэропорта Кольцово направили на запасной аэродром в Челябинск. Сейчас все эти самолеты улетели обратно и мы работаем в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что из-за сильного тумана диспетчеры Екатеринбурга отправляли самолеты в соседние города. В пресс-службе Кольцово подтвердили, что восемь рейсов ушли на запасные аэродромы в Челябинск и Тюмень.
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