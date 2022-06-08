08 июня 2022

В Челябинске посадили шесть самолетов, летевших в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, маски, пилот, эпидемия, летчик, авиация, сухой суперджет, самолет, экипаж самолета, суперджет, защитные маски
Самолеты приземлились на запасном аэродроме (фото из архива) Фото:

Из-за густого тумана шесть самолетов, летевших в Екатеринбург, 9 июня совершили вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиапредприятия.

«Екатеринбург сегодня накрыл туман и шесть самолетов из аэропорта Кольцово направили на запасной аэродром в Челябинск. Сейчас все эти самолеты улетели обратно и мы работаем в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что из-за сильного тумана диспетчеры Екатеринбурга отправляли самолеты в соседние города. В пресс-службе Кольцово подтвердили, что восемь рейсов ушли на запасные аэродромы в Челябинск и Тюмень.

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Из-за густого тумана шесть самолетов, летевших в Екатеринбург, 9 июня совершили вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиапредприятия. «Екатеринбург сегодня накрыл туман и шесть самолетов из аэропорта Кольцово направили на запасной аэродром в Челябинск. Сейчас все эти самолеты улетели обратно и мы работаем в штатном режиме», — отметили в пресс-службе. Ранее стало известно, что из-за сильного тумана диспетчеры Екатеринбурга отправляли самолеты в соседние города. В пресс-службе Кольцово подтвердили, что восемь рейсов ушли на запасные аэродромы в Челябинск и Тюмень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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