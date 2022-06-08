Свердловские вузы ждет реформа после выхода из Болонской системы

Вузы отказались от иностранной системы обучения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вузы Екатеринбурга увеличат количество программ специалитета на фоне выхода России из Болонской системы. Об этом в беседе с URA.RU заявили ректоры Уральского федерального и Уральского государственного экономического университетов.

«В вузах увеличится количество программ специалитета. Никаких революций у нас в образовании не будет. И те принципы, которые развивались последние несколько десятков лет, связанные, в том числе с академической мобильностью, — останутся», — отметил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров на II Форуме ректоров университетов России и Киргизии, который стартовал 8 июня в Екатеринбурге.

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин пояснил URA.RU, что качество образования не ухудшится на фоне отказа от Болонской системы. «Я думаю, что никто не будет сейчас разрушать сложившуюся систему образования в России. Мы постараемся гармонично и разумно сохранить и то новое, что взято из Болонской системы, и то доброе, прежнее — из советской», — поделился Силин.

По его словам, не исключено, что любой вуз сможет сам открывать специалитет по тем направлениям, которые считает нужными. «Это было бы правильно. Сегодня такое право есть у отдельных вузов. Мне кажется, в такой ситуации нужно дать университетам возможность, в зависимости от потребности конкретного региона, самостоятельно принимать решение о том, где нужен специалитет, а где бакалавриат и магистратура. Нужно дать право выбора, и тогда проблем не будет», — подытожил Силин.

Ранее URA.RU писало, что в главном учебном корпусе УрФУ пройдет II Форум ректоров университетов России и Киргизии. В нем участвуют 60 глав вузов с российской стороны и 31 — с киргизской. Первый форум ректоров университетов России и Киргизии состоялся в марте 2019 года в Бишкеке во время государственного визита президента России Владимира Путина.

11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса. РФ стала участником Болонского процесса в 2003 году.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров Фото: URA.RU

Ректор УрГЭУ Яков Силин (справа) Фото: URA.RU

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