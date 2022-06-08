УрФУ обучит студентов из Киргизии

Уральский федеральный университет примет на обучение студентов из Киргизии. Об этом рассказал ректор вуза Виктор Кокшаров на II Форум ректоров университетов России и Киргизии. «Университет запускает стипендиальную программу для студентов из Киргизии. Также студентам будут предоставлены гранты», — заявил Виктор Кокшаров. Ранее президент России Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков договорились, что следующая Российско-Киргизская межрегиональная конференция пройдет в 2020 году, но из-за пандемийных ограничений форум пришлось перенести. Организаторами форума выступили: Российский союз ректоров, МГУ, Минобрнауки России, Ассоциация вузов Киргизской республики, УрФУ, министерство науки и образования Киргизской Республики.