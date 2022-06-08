УрФУ обучит студентов из Киргизии

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Вручение дипломов выпускникам УрФУ. Екатеринбург, университет, вуз, высшее образование, урфу, студенты, выпускник, конфедератка
УрФУ запустит для иностранных студентов стипендиальную программу Фото:

Уральский федеральный университет примет на обучение студентов из Киргизии. Об этом рассказал ректор вуза Виктор Кокшаров на II Форум ректоров университетов России и Киргизии.

«Университет запускает стипендиальную программу для студентов из Киргизии. Также студентам будут предоставлены гранты», — заявил Виктор Кокшаров.

Ранее президент России Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков договорились, что следующая Российско-Киргизская межрегиональная конференция пройдет в 2020 году, но из-за пандемийных ограничений форум пришлось перенести. Организаторами форума выступили: Российский союз ректоров, МГУ, Минобрнауки России, Ассоциация вузов Киргизской республики, УрФУ, министерство науки и образования Киргизской Республики.

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Уральский федеральный университет примет на обучение студентов из Киргизии. Об этом рассказал ректор вуза Виктор Кокшаров на II Форум ректоров университетов России и Киргизии. «Университет запускает стипендиальную программу для студентов из Киргизии. Также студентам будут предоставлены гранты», — заявил Виктор Кокшаров. Ранее президент России Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков договорились, что следующая Российско-Киргизская межрегиональная конференция пройдет в 2020 году, но из-за пандемийных ограничений форум пришлось перенести. Организаторами форума выступили: Российский союз ректоров, МГУ, Минобрнауки России, Ассоциация вузов Киргизской республики, УрФУ, министерство науки и образования Киргизской Республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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