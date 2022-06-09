В «МРСК Урала» сменился гендиректор

В «МРСК Урала» назначен новый гендиректор Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Генеральным директором «МРСК Урала» (входит «Россети») назначен Александр Пятигор. Ранее он занимал должность замгендиректора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Ленэнерго». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Александр Пятигор имеет большой опыт работы в электроэнергетике, занимался вопросами модернизации и развития электросетевой инфраструктуры, технологического присоединения, улучшения клиентского сервиса. Уверен, что уровень компетенций нового руководителя позволит решить все стратегические задачи, которые стоят перед компанией «Россети Урал», — приводит пресс-служба слова гендиректора «Россети» Андрея Рюмина.

Ранее URA.RU сообщало, что гендиректора филиала «МЭС Урала» Евгения Жуйкова освободили от должности. Причиной увольнения послужило истечение срока действия трудового договора. В начале июня источники URA.RU также сообщили о возможной отставке генерального директора «МРСК Урала» Владимира Болотина.