В Кировском районе Екатеринбурга заметили поезд, перевозящий на платформах несколько танков. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«В Кировском районе на путях везут состав с танками. Боевые машины ничем не накрыты и перевозятся на вагоне-платформе», — рассказал собеседник агентства.
URA.RU обратилось к представителю Центрального военного округа Минобороны РФ. Он воздержался от комментариев.
Ранее сообщалось о поставках «Уралвагонзаводом» техники для российской армии. Предприятие поставило модернизированные боевые машины БРМ-1К. В пресс-службе «Уралвагонзавода» уточняли, что боевые машины усовершенствованы, имеют современный двигатель, новые средства связи и бортовую электронику с системой навигации.
В Кировском районе Екатеринбурга заметили поезд, перевозящий на платформах несколько танков. Об этом сообщили читатели URA.RU. «В Кировском районе на путях везут состав с танками. Боевые машины ничем не накрыты и перевозятся на вагоне-платформе», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось к представителю Центрального военного округа Минобороны РФ. Он воздержался от комментариев. Ранее сообщалось о поставках «Уралвагонзаводом» техники для российской армии. Предприятие поставило модернизированные боевые машины БРМ-1К. В пресс-службе «Уралвагонзавода» уточняли, что боевые машины усовершенствованы, имеют современный двигатель, новые средства связи и бортовую электронику с системой навигации.