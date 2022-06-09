В Екатеринбурге заметили поезд с танками. Фото

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Репетиция Парада Победы с техникой . Екатеринбург , военная техника, т34, парад победы, 9 мая, репетиция, танк
Танки заметили на железнодорожных путях (архивное фото) Фото:

В Кировском районе Екатеринбурга заметили поезд, перевозящий на платформах несколько танков. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«В Кировском районе на путях везут состав с танками. Боевые машины ничем не накрыты и перевозятся на вагоне-платформе», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось к представителю Центрального военного округа Минобороны РФ. Он воздержался от комментариев.

Ранее сообщалось о поставках «Уралвагонзаводом» техники для российской армии. Предприятие поставило модернизированные боевые машины БРМ-1К. В пресс-службе «Уралвагонзавода» уточняли, что боевые машины усовершенствованы, имеют современный двигатель, новые средства связи и бортовую электронику с системой навигации.

Фото:

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В Кировском районе Екатеринбурга заметили поезд, перевозящий на платформах несколько танков. Об этом сообщили читатели URA.RU. «В Кировском районе на путях везут состав с танками. Боевые машины ничем не накрыты и перевозятся на вагоне-платформе», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось к представителю Центрального военного округа Минобороны РФ. Он воздержался от комментариев. Ранее сообщалось о поставках «Уралвагонзаводом» техники для российской армии. Предприятие поставило модернизированные боевые машины БРМ-1К. В пресс-службе «Уралвагонзавода» уточняли, что боевые машины усовершенствованы, имеют современный двигатель, новые средства связи и бортовую электронику с системой навигации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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