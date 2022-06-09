В Екатеринбурге заметили поезд с танками. Фото

09 июня 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Танки заметили на железнодорожных путях (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Кировском районе Екатеринбурга заметили поезд, перевозящий на платформах несколько танков. Об этом сообщили читатели URA.RU. «В Кировском районе на путях везут состав с танками. Боевые машины ничем не накрыты и перевозятся на вагоне-платформе», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось к представителю Центрального военного округа Минобороны РФ. Он воздержался от комментариев. Ранее сообщалось о поставках «Уралвагонзаводом» техники для российской армии. Предприятие поставило модернизированные боевые машины БРМ-1К. В пресс-службе «Уралвагонзавода» уточняли, что боевые машины усовершенствованы, имеют современный двигатель, новые средства связи и бортовую электронику с системой навигации. Фото: читатель URA.RU Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Кировском районе Екатеринбурга заметили поезд, перевозящий на платформах несколько танков. Об этом сообщили читатели URA.RU. «В Кировском районе на путях везут состав с танками. Боевые машины ничем не накрыты и перевозятся на вагоне-платформе», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось к представителю Центрального военного округа Минобороны РФ. Он воздержался от комментариев. Ранее сообщалось о поставках «Уралвагонзаводом» техники для российской армии. Предприятие поставило модернизированные боевые машины БРМ-1К. В пресс-службе «Уралвагонзавода» уточняли, что боевые машины усовершенствованы, имеют современный двигатель, новые средства связи и бортовую электронику с системой навигации.